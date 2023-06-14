عاجل
الدلافين سلاح روسيا الجديد لحماية الجنود في أعماق بحر القرم "عند الله تجتمع الخصوم" تعليقات السوشيال ميديا على إعدام محمد عادل العدالة لاتعرف الرؤساء.. من نيكسون إلى ترامب محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. الساعات الأخيرة وأسرار الدفن بمقابر الصدقة
الأربعاء 14 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

فولر يحدد موقف الاتحاد الألماني من مدرب المنتخب

هانزي فليك
هانزي فليك

كشف رودي فولر مدير المنتخب الألماني موقف الاتحاد  من هانزي فليك المدير الفني لمنتخب الماكينات.

 وقال رودي، لا يزال فليك يحظى بثقة الاتحاد رغم عدم تحقيق النتائج المأمولة مع المنتخب في الفترة الأخيرة.

وحول ما إذا كان فليك سيستمر في منصبه من عدمه قال: نعم بالطبع.

وأضاف: فليك مدرب من الطراز الأول يُقدم كل شيء من أجل إعادة الحماس للمنتخب الألماني، في كل يوم يفكر في كيفية تطوير بعض الأمور، وسيفعل ذلك.

وتعادل المنتخب الألماني مع نظيره الأوكراني 3 - 3 وديا يوم الاثنين لتكون المباراة العاشرة بلا فوز خلال آخر 14 مباراة للمنتخب الألماني.

الجريدة الورقية