فولر يحدد موقف الاتحاد الألماني من مدرب المنتخب

كشف رودي فولر مدير المنتخب الألماني موقف الاتحاد من هانزي فليك المدير الفني لمنتخب الماكينات.

وقال رودي، لا يزال فليك يحظى بثقة الاتحاد رغم عدم تحقيق النتائج المأمولة مع المنتخب في الفترة الأخيرة.

وحول ما إذا كان فليك سيستمر في منصبه من عدمه قال: نعم بالطبع.

وأضاف: فليك مدرب من الطراز الأول يُقدم كل شيء من أجل إعادة الحماس للمنتخب الألماني، في كل يوم يفكر في كيفية تطوير بعض الأمور، وسيفعل ذلك.

وتعادل المنتخب الألماني مع نظيره الأوكراني 3 - 3 وديا يوم الاثنين لتكون المباراة العاشرة بلا فوز خلال آخر 14 مباراة للمنتخب الألماني.