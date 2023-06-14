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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الدولار الأمريكي يتراجع لأول مرة منذ أسابيع

دولار
دولار

انخفض الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياته في أربعة أسابيع، بعد ظهور بيانات تؤكد بأن أسعار المنتجين والمستهلكين في الولايات المتحدة أضعف من المتوقع.

 وذلك بسبب وجهة النظر القائلة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة اليوم.

مؤشر الدولار الأمريكي

ووفق وكالة  "رويترز" للأنباء، فأن مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية  انخفض مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.5٪ إلى 102.79 ، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 21 مايو عند 102.78.

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الذهب يرتفع مع تراجع الدولار قبل قرار الفيدرالي

وتراجع اليوان الصيني إلى أضعف مستوياته في أكثر من ستة أشهر بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، ومع تصاعد التكهنات، فإن المزيد من التحفيز في طريقه لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر للصين بعد جائحة كورونا.

ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.0٪ و 5.25٪ في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

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الدولار يسجل أدنى مستوى له في 3 أسابيع

 

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