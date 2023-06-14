رودري جاهز لموقعة إسبانيا أمام إيطاليا بنصف نهائي الأمم الأوربية

أكد لويس دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، مساء اليوم الأربعاء، جاهزية اللاعب رودري نجم مانشستر سيتي و وسط الماتدور ، لمباراة الغد الخميس أمام إيطاليا في الدور قبل النهائي من المستوي الأول ببطولة دورى الأمم الأوربية.

وقال لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا إنه لم يستقر بعد على تشكيلة مباراة الدور قبل النهائي أمام إيطاليا، لكنه أشار إلى أن رودري مرشح بقوة للعب دور في اللقاء.

وأضاف دي لافوينتي: " إن رودري مفعم بالحماس بعد الفوز بدوري الأبطال والحصول على جائزة رجل المباراة النهائية. لقد وضع مانشستر سيتي في كتب التاريخ نظرًا لصعوبة الفوز بدوري الأبطال".

وتابع: " رودري ولابورت لاعبان يتمتعان باحترافية كبيرة، هذا الثنائي في كامل الجاهزية للعب، تدربا بعيدا عن التشكيلة في البداية قبل الانضمام للمجموعة، لا تخالجني أي شكوك بشأن جاهزيتهما حال احتاج الفريق لهما".

وواصل: " مباراة بعد الأخرى نقترب أكثر من الأداء والشكل الذي نريده لكني متفائل بهذا الفريق لأنه يتطور يوميًا".

وأتم: " غدًا نلعب مباراة الدور قبل النهائي أمام إيطاليا، إنها مباراة كبيرة، أنا متأكد أننا سنكون بقدر التحدي، أصبحنا على بعد مباراتين فقط من الحصول على لقب كبير وهو أمر لا تعيشه كثيرًا".

يذكر أن قدم رودري أداء بطوليًا في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بات جاهزا للعودة واللعب مع إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، الخميس، بعد خمسة أيام من قيادة مانشستر سيتي لإكمال الثلاثية.

وسجل رودري هدف فوز مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال أمام إنتر ميلان يوم السبت، وأثناء ذهاب زملائه للاحتفال انضم لقائمة منتخب بلاده للمشاركة في البطولة المقامة في هولندا.

موعد مباراة إسبانيا و إيطاليا

ومن المقرر ان تبدأ مباراة إسبانيا و إيطاليا في تمام العاشرة إلاربع مساءً بتوقيت القاهرة، و مكة المكرمة، و الحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي.

التشكيل المتوقع لإسبانيا أمام إيطاليا

حراسة المرمى:-أوناي سيمون

خط الدفاع، جوردي ألبا - إيميريك لابورت - روبين لي نورماند - داني كارباخال

خط الوسط، مارتين زوبيميندي - رودري -داني أولمو - ماركو أسينسيو - غافي

خط الهجوم، ألفارو موراتا.