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الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

استمرار مبادرة القوافل التعليمية للثانوية العامة في ملوى بالمنيا

القوافل التعليمية
القوافل التعليمية

نفذت الإدارة التعليمية بمركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، مبادرة القوافل التعليمية المجانية النهائية لطلبة الثانوية العامة لعمل المراجعات النهائية للطلاب ، وتقديم لهم يد العون ، وذلك في إطار التعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، بقيادة  حمدي مصطفى محمود وكيل الوزارة ، و بالتعاون مع اللواء أركان حرب  أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، وفي اطار دعم الطلبة واولياء امورهم ، لعدم تكبد عبئ ومصاريف المراجعات النهائية.

وذلك تحت اشراف مدير إدارة ملوى التعليمية بهاء حسن ، و بإشراف التعليم الثانوى بإدارة ملوى التعليمية ، متمثلا فى صلاح عبد المجيد مدير التعليم الثانوى ، و باسم أحمد مدير مرحلة التعليم الثانوى ، و أسامة التلاوى مدير التعليم الخاص. 

من جانبه، قال بهاء حسن، مدير إدارة ملوي التعليمية، ان فعاليات مبادرة القوافل التعليمية المجانية للمراجعات النهائية للثانوية العامة، مستمرة، بقاعة الوحدة المحلية لمركز و مدينة ملوى، حيث تم الإعلان عن تنظيم قوافل المراجعة النهائية المجانية ، و ذلك دعما لأبناء ملوى و تخفيفا للأعباء عن أولياء الأمور و الطلبة ، بتقديم خدمة تعليمية مجانية ، و يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني ، و مؤسسة حياة كريمة.

وأكد بهاء حسن، انه بتابع باستمرار انتظام فعاليات مبادرة القوافل التعليمية و التي أقيمت اليوم بمراجعة مادة اللغة العربية بقاعة مجلس مدينة ملوى حيث حاضر فى مادة اللغة العربية ياسر التلاوى، و أشار مدير الإدارة، أن تنظيم القافلة جاء تنفيذا لتعليمات حمدي مصطفى محمود وكيل الوزارة.

ولصالح أبنائنا الطلاب ، مطالبا جميع الطلاب ببذل مزيد من الجهد و الجدية ، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من تلك القوافل و تحقيق التميز و التفوق العلمى ، و حصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، مشيرا،  أنه يباشر العمل بنفسه لتذليل كافة العقبات أمام أبنائنا ، داخل القاعات لتحقيق الإستفادة المنشودة من المراجعة النهائية.

الجريدة الورقية