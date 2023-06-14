استمرار مبادرة القوافل التعليمية للثانوية العامة في ملوى بالمنيا

نفذت الإدارة التعليمية بمركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، مبادرة القوافل التعليمية المجانية النهائية لطلبة الثانوية العامة لعمل المراجعات النهائية للطلاب ، وتقديم لهم يد العون ، وذلك في إطار التعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، بقيادة حمدي مصطفى محمود وكيل الوزارة ، و بالتعاون مع اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، وفي اطار دعم الطلبة واولياء امورهم ، لعدم تكبد عبئ ومصاريف المراجعات النهائية.

وذلك تحت اشراف مدير إدارة ملوى التعليمية بهاء حسن ، و بإشراف التعليم الثانوى بإدارة ملوى التعليمية ، متمثلا فى صلاح عبد المجيد مدير التعليم الثانوى ، و باسم أحمد مدير مرحلة التعليم الثانوى ، و أسامة التلاوى مدير التعليم الخاص.

من جانبه، قال بهاء حسن، مدير إدارة ملوي التعليمية، ان فعاليات مبادرة القوافل التعليمية المجانية للمراجعات النهائية للثانوية العامة، مستمرة، بقاعة الوحدة المحلية لمركز و مدينة ملوى، حيث تم الإعلان عن تنظيم قوافل المراجعة النهائية المجانية ، و ذلك دعما لأبناء ملوى و تخفيفا للأعباء عن أولياء الأمور و الطلبة ، بتقديم خدمة تعليمية مجانية ، و يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني ، و مؤسسة حياة كريمة.

وأكد بهاء حسن، انه بتابع باستمرار انتظام فعاليات مبادرة القوافل التعليمية و التي أقيمت اليوم بمراجعة مادة اللغة العربية بقاعة مجلس مدينة ملوى حيث حاضر فى مادة اللغة العربية ياسر التلاوى، و أشار مدير الإدارة، أن تنظيم القافلة جاء تنفيذا لتعليمات حمدي مصطفى محمود وكيل الوزارة.

ولصالح أبنائنا الطلاب ، مطالبا جميع الطلاب ببذل مزيد من الجهد و الجدية ، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من تلك القوافل و تحقيق التميز و التفوق العلمى ، و حصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، مشيرا، أنه يباشر العمل بنفسه لتذليل كافة العقبات أمام أبنائنا ، داخل القاعات لتحقيق الإستفادة المنشودة من المراجعة النهائية.