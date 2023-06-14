البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

انهت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 48.88 نقطة، بنسبة زيادة تعادل 0.71%، ليصل الى مستوى 6974.18 نقطة.

البورصة الكويتية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى البورصة الكويتية 340 مليون سهم، بقيمة 60.3 مليون دينار كويتي، عبر 13282 صفقة نقدية ، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي فى البورصة الكويتية بنسبة 0.75%، ما يعادل 40.35 نقطة، ليصل الى مستوى 5436.65 نقطة، من خلال تداول 112.2 مليون سهم، عبر 4672 صفقة نقدية، بقيمة 10.3 ملايين دينار.

وزاد مؤشر السوق الأول فى البورصة الكويتية بمقدار 53.47 نقطة، ليصل الى مستوى 7741.83 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 0.70%، من خلال تداول 227.7 مليون سهم، عبر 8610 صفقات، بقيمة 50 مليون دينار.

وحقق مؤشر (رئيسي 50) فى البورصة الكويتية مكاسب بمقدار 49.85 نقطة، ليصل الى مستوى 5340.81 نقطة، بنسبة زيادة بلغت 0.94 %، من خلال تداول 102.3 مليون سهم، عبر 3995 صفقة نقدية، بقيمة 9.9 ملايين دينار.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاص بنسبة 0.35 %، لتصل عند مستوى 2477.15 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.5 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2865 صفقة.

بورصة البحرين تقفل على ارتفاع

بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام خلال جلسة، اليوم الأربعاء، عند مستوى 1,958.11 نقطة بارتفاع قدره 3.52 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 742.08 نقطة بارتفاع قدره 6.83 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4 ملايين و420 ألفًا و297 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 610 آلاف و459 دينارًا بحرينيًّا، نفذت من خلال 82 صفقة.

مؤشر بورصة قطر يغلق على ارتفاع

بورصة قطر

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مرتفعاً بواقع 76.15 نقطة، أي بنسبة ارتفاع توازي نحو 0.75 % ، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و291.76 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 252 مليوناً و955 ألفاً و993 سهماً، بقيمة 558 مليوناً و806 آلاف و394.506 ريالاً، نتيجة تنفيذ 19001 صفقة في جميع القطاعات.