نظرات مراسلة تركية للاعب تقلب السوشيال ميديا.. فيديو

تحولت نظرات مراسلة تركية، إلى حديث رواد تويتر، بعد تداول مقطع فيديو لها وهي تنظر بشكل رومانسي يملاؤه الحب والإعجاب إلى اللاعب البلجيكي ميتشي باتشواي لاعب نادي فنربخشة التركي.

وتداول رواد تويتر، مقطع فيديو للمراسلة التركية ايجيم دينكشال وهي تنظر للاعب البلجيكي، ميتشي باتشواي لاعب نادي فنربخشة التركي، بنظرات ترجمها الكثيرون بأنها نظرات حب وإعجاب، وذلك بعد المؤتمر الصحفي الذي ظهر فيه باتشواي بعد فوز النادي بكأس تركيا.

متداول || نظرات المراسلة الرياضية التركية ايجيم دينكشال تجاه لاعب فنربخشة ميتشي باتشواي pic.twitter.com/llkAKNGGhq — Salah (@MrSalah05) June 13, 2023

ووضع بعض النشطاء للفيديو أغنيات رومانسية، لتتماشى مع نظرات المراسلة للاعب، الأمر الذي دفع المراسلة للرد وقالت عبر حسابها على تويتر: "يا أصدقاء لقد رأيت التصاميم التي صنعتموها لنظراتي لباتشواي على أغنية aşkın olayım، طبعًا سأشعر بالإعجاب للاعب ناجح وصاحب مسيرة مهنية ناجحة، ولكنني سأكون ممتنة إذا استمعتم إلى اسألتي له في آخر المقابلة، مع حبي".

وساعد ميتشي باتشواي، مهاجم نادي فنربخشة في الدوري التركي الممتاز، فريقه في الفوز بلقب كأس تركيا بتسجيله هدفين في المباراة النهائية.