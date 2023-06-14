مدرب أستراليا يتحدث عن مواجهة الأرجنتين وميسي

كشف جراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا اليوم "الأربعاء" عن رؤيته لمواجهة منتخب الأرجنتين وديًا،وكيفية مواجهة الداهية نجم التانجو ليونيل ميسي غدًا الخميس في بكين.

وقال أرنولد : فريقه يتطلع لوقف ليونيل ميسي في المواجهة الودية ضد الأرجنتين مشيراً إلى أن قائد أبطال العالم يستحق كل الاحترام بناءً على ما قدمه في عالم الساحرة المستديرة.

وتعد مباراة الغد إعادة للقاء المنتخبين في الدور ثمن النهائي من مونديال قطر أواخر العام الماضي والتي انتهت بفوز الأرجنتين وسجل فيها ميسي هدفاً.

وعن ميسي قال أرنولد: كيف لايتم احترام لاعب حقق ما حققه في كرة القدم، نكن له الاحترام لكن في الوقت ذاته سنحاول إيقافه والتركيز على أدائنا.

واعتبر أرنولد بأن المنتخب الأسترالي تعلم درسًا من المواجهة الأخيرة ضد الأرجنتين، مشيراً إلى أنه يتابع عن كثب اللاعبين الشبان والمتألقين على مدى السنوات الأربع المقبلة من أجل التأهل إلى كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026.