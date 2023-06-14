جيمس ميلنز ينتقل إلى برايتون .. رسميًا

أعلن نادي برايتون الإنجليزي عبر حسابه الرسمي منذ قليل، بالتعاقد الرسمي مع لاعب جيمس ميلنز خلال الفترة الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشر حساب برايتون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بيان صحفي بخصوص تفاصيل الصفقة قائلا :" يسعدنا أن نؤكد أن جيمس ميلنز سينضم إلينا في صفقة مدتها عام واحد مع خيار لمدة عام عندما ينتهي عقده مع ليفربول في 30 يونيو".

ومن المقرر ان يكون عقد ميلنر لمدة موسم حتهي نهاية 2024 ، ويحمل عقد اللاعب مضاعفة موسم إضافي حتي 2025.

أرقام جيمس ميلنر التاريخية

وصل جيمس ميلنز في تاريخ الكروي للوصول إلى مباراة رقم تحمل 600 مباراة .

وخاض جيمس ميلنر مع فريق ليفربول 332مباراة وتمكن اللاعب من تسجيل 27 هدفًا وصنع 45 هدفًا مع الريدز خلال المواسم الي قضاها مع الفريق.

توج العديد من الألقاب 7 ألقاب الدوري الإنجليزي و ودوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية، كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو ودرع الاتحاد الإنجليزي.

على الجانب الأخر، أشاد الإنجليزي، جيمس ميلنر، بالدولي محمد صلاح، نجم الريدز لما يقدمه من أهداف وأرقام مميزة مع الفريق، لافتًا إلى أنه أفضل لاعب في العالم حاليًا.

وأضاف ميلنر في تصريحاته لموقع ليفربول الرسمي: "هل صلاح الأفضل بالعالم حاليًا؟ نعم بالنسبة لي، هو يستحق ذلك، بسبب الأهداف التي يسجلها ويصنعها، والأرقام التي يقوم بتحقيقها باستمرار".

وتابع حديثه: "سعيد لأنني أتدرب معه كل يوم وأرى كم هو لاعب جيد في التدريبات أيضًا، هو لاعب مميز، وما عليك سوى الوقوف والتصفيق له في بعض الأهداف التي يقوم بتسجيلها".

وواصل حديثه: "قد أكون شخصًا متحيزًا بعض الشئ

لكنني أعتقد أنه يجب أن يكون الأفضل في العالم خلال الشهور الأخيرة، وأتمنى أن يستمر طويلًا".

ويخوض صلاح مع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا ووصل معهم إلى نصف النهائي لمواجهة الكاميرون.

وسجل الدولي المصري هدفين وصنع آخر حتى الآن مع الفراعنة، وعلى مستوى الأندية، سجل 16 هدفًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعتلي عرش صدارة الهدافين.