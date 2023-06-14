إزالة 12 حالة تعدِِ بالبناء المخالف في سمالوط

تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا ، اليوم الأربعاء ، من خلال تكليفه للدكتور رجب قياتى نائب رئيس المركز ، ورؤساء القرى والأحياء وأدارة الإشغالات بالمركز، وانتظام اعمال ازالة الإشغالات والتعديات على الأراضي الزراعية، واملاك الدولة بنطاق المركز.

وقال الدكتور سعيد محمد رئيس المركز، إنه تم تنفيذ ازالة 12 حالة بناء بدون ترخيص بحى شمال وشرق المدينة ، وإزالة حالات بناء على أرض أملاك دولة بحى شرق المركز، وتم إزالة حالة بناءً على أرض زراعية بقرية العوايسة التابعة للوحده المحليه لقرية البيهو، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وأكد رئيس المركز، استمرار المتابعة والرصد الميدانى وتكثيف المرور من رؤساء القرى والاحياء، بالتعاون مع إدارة المتغيرات المكانية بالمركز، وذلك بناء على تعليمات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا، بشأن التصدي بكل حزم للتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، وعدم البناء المخالف بدون ترخيص.