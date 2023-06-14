البلدية يتقدم على دكرنس ويقترب من التاهل للدوري

دقائق قليلة تفصل بلدية المحلة عن التاهل للدوري الممتاز بعد تقدمه على فريق دكرنس بثلاثية نظيفه في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما الان على ملعب دكرنس في الجولة 30 والأخيرة بدوري القسم الثاني المجموعة الثالث.

واحرز ثلاثية البلدية وحيد محسن وعبدالرحمن جمال سمانه وإسلام سمير.

في المقابل تأخر طنطا امام المنصورة بهدف دون رد احرزه محمود عفروتو.

وشهدت احداث مباراة دكرنس وبلدية في الدقيقة "20" من عمر اللقاء، سجل نادي بلدية المحلة، ومن خلال تمريرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء إلى وحيد محسن، الذي استلم الكرة وسدد كرة يسارية من داخل المنطقة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة "23" من عمر اللقاء، ومن تصويبة رائعة بباطن القدم من يسار منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة عن طريق عبد الرحمن جمال سمانة لتسكن الشباك.

ومن خلال تمريرة طولية إلى وحيد محسن، داخل منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة ليسدد كرة يسارية مرت بجوار المرمى.

واسفرت نتائج الشوط الأول من مباريات الجولة عن النتائج التالية

كفر الشيخ 1 الحمام 0

كفر الشيخ احمد محارب

سبورتنج 0 ابوقير 0

نبروه 0 بروكسي 1

بروكسي احمد فهمي

المجد 0 شبين 0

الهلال 0 المصري 0

طنطا 0 المنصورة 1

المنصورة محمود عفرتو

الاوليمبي 0 بايونيرز 0

الفيوم 1 طامية 0