شركة [ Gulf Invest ] بوابة استثمارك العقاري داخل دبي

تعد شركة Gulf Invest للاستثمار العقاري لاعبًا بارزًا في سوق الاستثمار العقارى المزدهر في دبي فكلما استمرت دبي في جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، حرصت شركة Gulf Invest على تقديم فرصًا استثمارية لكل منهم مما يعزز المحافظ الاستثمارية للأفراد والمؤسسات.

سنتحدث اليوم عن gulf invest بوابة استثمارك داخل دبي بالتفصيل .

الرئيس التنفيذي لشركة Gulf Invest

محمود صبحي هو الرئيس التنفيذي للشركة CEO

نشأ في المحلة الكبرى وكان شغوف جدا بمجال العقارات لذلك انتقل إلى الإمارات والتحق بالعمل في الشركة عام 2013.

واجه كثير من الصعوبات في طريقة وصول الشركة إلى مستوى أفضل ولكن بفضل إدارته لفريق العمل ووضع خطط مدروسة استطاع إن ينقل الشركة من شركة مبتدئة إلى شركة رائدة في دبي.

• حيث نجح في تطور الشركة إلي أن أصبحت من الشركات التابعة لمطور “ AYS “ الرائدة في مجال التطوير العقاري داخل دبي.

• عمل على زيادة ثقة العملاء وتكوين علاقات جيدة بين العميل والشركة.

• عمل علي زيادة قوة الشركة لدى مطورين الدولة.

• تقديم خدمات مميزة للمستثمرين.

مزايا Gulf Invest للاستثمار العقاري

1- معرفة سوقية لا مثيل لها

أحد العوامل الرئيسية التي تميز Gulf Invest هو فهمها العميق لمشهد العقارات في دبي حيث تضم الشركة فريق مميز من المهنيين ذوي المهارات العالية مما يمكنهم من تحديد الاتجاهات الناشئة ، تقييم المخاطر المحتملة وتحديد النقاط الهامة للاستثمار.

2- محفظة استثمارية متنوعة

تقدم gulf investللاستثمار العقاري مجموعة متنوعة من العقارات ، تلبي مجموعة واسعة من الاستثمارات، سواء كانت فيلات فاخرة أو شقق راقية أو مساحات تجارية أو قطع أراضي رئيسية.

3- التحالفات الاستراتيجية

من خلال التحالفات الإستراتيجية مع المطورين المشهورين وشركاء الصناعة ، تكتسب شركة gulf investإمكانية الوصول إلى قوائم حصرية وفرص خارج السوق حيث تمكن هذه الاتصالات الشركة من تقديم مشاريع على الخارطة للمستثمرين بأسعار تنافسية .

4- خدمة عملاء استثنائية

تحتل gulf investالعقارية مركز الصدارة داخل قلب العميل وذلك لحرص الشركة على تقديم خدمات استثنائية تتجاوز مجرد المعاملات سواء كانت المساعدة في التوثيق القانوني، تقديم المشورة الاستثمارية و تسهيل إدارة الممتلكات.

5- المزايا الضريبية

تعد بيئة دبي الصديقة للضرائب حافزًا إضافيًا للمستثمرين العقاريين، حيث شجع غياب ضريبة الدخل الشخصي وضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمارات العقارية للمستثمرين والحفاظ بجزء أكبر من العائدات.

حققت gulf invest للتسويق العقاري نجاح بالغ للوصول للمستثمر كشريك موثوق به في سوق عقارات دبي

ولا زالت تحقق مزيد من التقدم ، للحصول على معلومات تفصيلية أكثر يمكن التواصل مع الشركة من هنا.