مصطفى محمد باقٍ في نانت بعد شرائه نهائيًا من جالاتا سراي.. رسميًا

أعلن نادي نانت الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، عن تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب المصري مصطفى محمد المعار من جلاتا ساري إلى نانت.

مصطفى محمد في نانت حتى 2027

وقال النادي الفرنسي في بيان له إنه قام بشراء اللاعب المصري مصطفى محمد من جلاتا سراي بعقد يمتد حتى 2027، أي لمدة 4 مواسم قادمة.

مصطفي محمد مستمر مع نانت

وكان مصطفى محمد انضم إلى نانت معارًا من جالاتا سراي لموسم مع أحقية شراء مقابل 6 ملايين يورو.

وشارك مصطفى محمد في 51 مباراة مع نانت في الموسم المنصرم سجل خلالهم 11 هدفًا وصنع خمسة آخرين.

وحصل مصطفى محمد مع نانت على وصافة كأس فرنسا بعدما بلغ النهائي ضد تولوز، وأنهى نانت الموسم الماضي من الدوري الفرنسي في المركز الـ16 بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

وفي وقت سابق استقر نادي جالطة سراي التركي على استمرار اللاعب الدولي مصطفى محمد، مهاجم الفريق معهم، ذلك بعد نهاية إعارته من صفوف نادي نانت الفرنسي.

ويستعد جالطة سراي لمباريات تصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بعد تتويجه ببطولة الدوري التركي.

وتابعت التقارير، أن مصطفى محمد أصبح المهاجم الأول في صفوف جالطة سراي في الوقت الحالي، بعدما قرر نادي نانت عدم تفعيل بند شراء اللاعب من النادي التركي، وعليه سيعود مصطفى محمد إلى صفوف الفريق بعد نهاية إعارته مع نانت.

وأضافت، أن مدرب جالطة سراي، أوكان بوروك قرر أن يجهز اللاعب الدولي مصطفى محمد للمباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن ينضم مصطفى محمد إلى معسكر جالطة سراي بشكل طبيعي من جديد، بعد رفض النادي التركي فكرة بيع اللاعب المصري بشكل نهائي لنانت بأقل من 5 ملايين و750 ألف يورو.

وأحرز مصطفى محمد 11 هدفًا وصنع 5 آخرين، في 51 لقاء، في جميع المسابقات، مع نانت الفرنسي ويريد الظهور بشكل مميز بعد عودته إلى صفوف نادي جالطة سراي التركي في الفترة المقبلة.





نانت يفلت من الهبوط بالدوري الفرنسي في غياب مصطفى محمد.



كان نادي نانت أفلت من الهبوط بمسابقة الدوري الفرنسي بعد فوزه الصعب على حساب أنجيه في الجولة الختامية.

وفاز نانت على أنجيه بهدف سجله اللاعب جاناجو في الدقيقة 16، في المباراة التي غاب عنها مصطفى محمد وظل على مقاعد البدلاء حتى نهاية المباراة.

وأكد نانت بقاءه في الدوري الفرنسي بعد إنهاء الموسم الحالي في المركز الـ 16 برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أوكسير الذي هبط مع أجاكسيو وتروا وأنجيه.

