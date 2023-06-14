قط شجاع ينقذ طفل من كلب مسعور.. فيديو

نال قط لقب محارب، بعدما أنقذ طفل كان يلعب في الشارع، من كلب كاد أن ينهشه، لولا تدخل القط البطل في اللحظة المناسبة.

وفي مقطع فيديو صورته كاميرا الشارع، وثق لحظة إنقاذ القط للطفل الذي ظهر في الفيديو وهو يلعب على دراجته في الشارع بمفردة، وفي سرعة كبيرة هجم كلب على الطفل وطرحه أرضا، وجذبه من إحدى قدميه، وقبل أن تأتي الأم لتنقذ صغيرها يسارع قط شارع ويهجم على الكلب.

Cat saves child from an attacking dog pic.twitter.com/wYKqjMNtej — CCTV IDIOTS (@cctvidiots) June 13, 2023

ثم يفر الكلب عندما يرى الأم والقط جاؤا لإنقاذ الصغير، ويهرب خلفه القط بعد أن أدى مهمته، ويختبئ أسفل السيارة المتوقفة خوفا من أن ينتقم منه الكلب.

أعرب متابعي الفيديو الذي انتشر عبر تويتر، عن إعجابهم بالقط الشجاع، وأطلق عليه البعض لقب محارب، واقترح آخر أن يمنح القط مكافأة على شجاعته.

القط جاسيك الشهير

القط جاسيك بفرائه الأسود والأبيض وجسده المكتنز، تحول إلى نجم مشهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يبحث عنه السياح ومحبو القطط في مدينة شتشيتسين البولندية.

يتم تقييم موقع القط مثلما تقيم الفنادق في البلدة، كواحد من معالم الجذب السياحي، بل وتفوق عليهم وسجل موقعه على الخريطة بجانب متجر يبيع حقائب مزينة بوجه القط المشهور.

وصفته كارولينا نوفاك، مديرة الحساب الرسمي على "تيك توك" لمنطقة ويسترن بوميرانيا، "جاسيك" بأنه يشبه كيم كارداشيان في شهرته، لما له من شعبية كبيرة بين السكان والسياح.

السبب في شهرة القط جاسيك، أن وجهه محبوب ولطيف، إلى جانب إقبال السياح على زيارة بقلاع تاريخية وحدائق ومناظر طبيعية خلابة عند النهر.