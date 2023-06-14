إلغاء قرار فصل فنية تمريض بجامعة جنوب الوادى

قضت دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار رئيس جامعة جنوب الوادي والمتضمن إحالة فنية تمريض بالمستشفى الجامعي بقنا، لمجلس التأديب والذى انتهى إلى فصلها من الخدمة.

وكشفت المحكمة، أن الطاعنة تشغل وظيفة فني تمريض بالمستشفى الجامعي بقنا التابعة لجامعة جنوب الوادي، وقد نُسب لها انقطاعها عن العمل دون إذن أو عذر مقبول لمدة 58 يومًا وأصدر رئيس جامعة جنوب الوادي القرار رقم 1420 لسنة 2018م بتاريخ 24/12/2018م بإحالتها إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمحاكمتها تأديبياً عما أسند إليها، والذي أصدر قراره بفصلها من الخدمة.

واستكملت المحكمة، أنه لا يوجد ما يفيد إعلان الطاعنة بإجراء تحقيق معها حول الواقعة أو إعلانها بقرار الإحالة لمجلس التأديب بخطاب مسجل بعلم الوصول على مقر إقامتها أو مقر علمها، أو استلام الطاعنة لهما، بالإضافة إلى استكمال التحقيق في غيبتها على وجه الاستعجال.

وأضافت المحكمة، أن مجلس التأديب نظر الدعوى التأديبية رقم 29 لسنة 2018 على مدار جلسة واحدة في غيبتها أيضاً وبذات الجلسة قرر حجز الدعوى للقرار بجلسة 24/4/2019 وبها أصدر القرار المطعون فيه بفصلها من الخدمة دون التحقق من إعلان الطاعنة بقرار الإحالة من عدمه الأمر الذي ترتب عليه عدم مثول الطاعنة أمام جهة التحقيق أو أمام مجلس التأديب حتى يتسنى لها مناقشة الاتهام الموجه إليها وإبداء أوجه دفاعها بشأنه سواء بنفسها أو عن طريق وكيلاً عنها لتحقيق مبدأ المواجهة كأحد الضمانات الدستورية التي كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة والتي قررت حق المتهم في الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة.

وانتهي الحكم لبطلان التحقيق وما نتج عنه من قرار بإحالة الطاعنة إلى مجلس التأديب، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي من فصل الطاعنة.