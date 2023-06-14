عرض فيلم يوم مر ويوم حلو في سينما الهناجر..الليلة

تعرض سينما الهناجر، اليوم الأربعاء، فيلم يوم مر ويوم حلو احتفالًا بعيد ميلاد الفنانة سيمون، وذلك في تمام السابعة مساءً.

تفاصيل عرض فيلم يوم مر ويوم حلو في سينما الهناجر

والفيلم يعرض ضمن برنامج عروض النشاط السينمائي، بصندوق التنمية الثقافية لشهر يونيو، بحضور المخرج السينمائي أشرف فايق المشرف العام على النشاط السينمائي بالصندوق.

فيلم يوم حلو ويوم مر

يشار إلى أن فيلم يوم مر يوم حلو، تم إنتاجه عام 1988، وحقق من خلاله سيمون نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، حيث دارت أحداثه حول عائشة، أرملة توفي زوجها وترك لها خمسة أبناء، سناء وسعاد ولمياء وأسماء والصغير نور، الابنة الكبرى سناء تزوجت عرابي النجار وأقاموا بمنزل العائلة المتواضع، وأصبح يتصرف كأنه صاحب البيت، وتحاول بقية اﻷخوات إيجاد طرقهن في الحياة.

أبطال فيلم يوم مر ويوم حلو

ضم فيلم يوم مر يوم حلو من بطولة: فاتن حمامة، محمد منير، سيمون، حنان يوسف، حسن عبد السلام، والعمل من تأليف وإخراج خيري بشارة.