غدا انعقاد الاجتماع الثامن والثلاثين المكتب التنفيذي الوزراي العربي للكهرباء

يعقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء اجتماعه الثامن والثلاثين غدا يوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويرأس الاجتماع المهندس سعد بن شريده الكعبي - وزير الدولة لشئون الطاقة بدولة قطر،

ويشارك فيه أصحاب وزراء الكهرباء من الدول العربية الأعضاء في المكتب وهي الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، مصر إلى جانب ممثلين عن هيئات الربط الكهربائي العربي الثلاث والمنظمات العربية والإقليمية والدولية العاملة في مجال الكهرباء.

‎صرّح بذلك السفير علي بن ابراهيم المالكي- الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية؛ وأشار إلى أهمية هذا الاجتماع والموضوعات التي سوف يناقشها، وعلى رأسها تطورات وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، وأهمية قيام المكتب التنفيذي بتحديد موعد لعقد دورة استثنائية للمجلس يتم خلالها استصدار قرار وزاري بالموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، ليتسنى للأمانة العامة العرض لاحقاً على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.



كما أشاد بالتطور الحاصل على مستوى الإطار المؤسسي للسوق من حيث الانتهاء من تشكيل لجنتي السوق اللتان ستوكل اليهما تسيير السوق في المستقبل بعد تأهيلهما من خلال برنامج المشاركة بالمعرفة الذي يجري الإعداد له بالتنسيق مع البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

من جهتها، أشارت المهندسة جميله مطر مدير إدارة الطاقة إلى ان الأمانة العامة ستعرض النسخة المحدثة من الاستراتيجية العربية للهيدروجين الأخضر الذي ينظر إليه اليوم كوقود للمستقبل على اجتماع المكتب التنفيذي وذلك إلى جانب موضوعات الطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة في الدول العربية والأنشطة المتعلقة بهما، كما نوّهت بالجهود التي تقوم بها أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء على مستوى التعاون مع التكتلات الإقليمية والدولية حيث يجري التنسيق مع الحكومة الصينية لتنظيم الدورة السابعة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة بمقاطعة "هاينان" الصينية في سبتمبر القادم.