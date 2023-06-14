الشباب والرياضة تتابع عددًا من مراكز الشباب بمحافظة البحر الأحمر

قامت لجنة من وزارة الشباب والرياضة، بمتابعة عددًا من مراكز شباب محافظة البحر الأحمر، في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ بضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة لمختلف المنشآت الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية.

وتأتي الزيارة في إطار تعليمات الوزير بضمان تقديم كافة المنشآت الشبابية والرياضية، خدماتها للبيئة المحيطة والاستفادة القصوي من التجهيزات والادوات المقدمة لها من قبل الوزارة والعمل على تكثيف الأنشطة والفعاليات خلال صيف ٢٠٢٣ وخاصًة بمراكز الشباب.



ضم وفد الوزارة، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، حسن خلف مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الاحمر، وسام فاروق مدير عام أنشطة وفعاليات مراكز الشباب والهيئات، وإيهاب طه وكيل الشباب بالبحر الأحمر.



شملت الجولة مراكز شباب سفاجا، الحوايطة، الميناء، الغردقة، والسلام، وتم الوقوف على كافة محتويات ومقومات تلك المراكز الإنشائية والمالية والإدارية لتقويم أداء الإدارات التنفيذية بالمراكز والوصول للهدف الرئيسي المرجو من استيعاب النشء والشباب والعمل على جعلها مراكز خدمة مجتمعية.