كروس يسخر من هازارد بعد انتقال بلينجهام لـ ريال مدريد

أبدى النجم الألماني توني كروس السخرية من النجم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد السابق، وذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد كروس أن هناك لاعب جاء إلى ريال مدريد بمقابل مادي كبير لكن مسيرته انتهت ولم يستطع تقديم شيء مع الفريق.

كما أعرب على أن الجميع سيقول بإن صفقة النجم الإنجليزي بيلينجهام ليست جيدة، لكننا نفكر بشكل إيجابي ويجب علينا التفكير في هذا.

بينما أكد بإن كريم بنزيما لابد من تكريمه خلال الفترة المقبلة من قبل ريال مدريد على الانجازات التي حققها مع الفريق.

بينما أوضح بإن قرار بنزيما يخصه هو فهناك ظروف تصنع القرار، لذلك يعد قرار شخصي.

تصريحات كروس

تحدث توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد عن قيمة صفقة بيلينجهام، حيث قال: "أتى إلينا لاعب مقابل الكثير من الأموال وانتهت مسيرته في ريال مدريد)".

وتابع كروس تصريحاته: "على ما أعتقد أن الجماهير ستقول بإن صفقة بلينجهام ليس جيدة، لكننا يجب أن نفكر بإسلوب جيد".

بينما تطرق للحديث عن رحيل كريم بنزيما للدوري السعودي، حيث قال: "تستطيع الذهاب أو لا، لذلك هذا قرار شخصي (يختلف من لاعب لآخر)".

وأختتم كروس تصريحاته: "توجد ظروف يمر بها اللاعب تساهم في صنع القرار، لكن لا أحد له الحق أن يتدخل فيه، لذلك لابد من تكريم بنزيما لأنه يستحق ذلك".

ريال مدريد يعلن التعاقد مع بيلينجهام

كشف ريال مدريد خلال الساعات القليلة الماضية تعاقده مع النجم الإنجليزي جود بيلينجهام بشكل رسمي قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

وأكد ريال مدريد في بيانه أن مدة التعاقد 6 سنوات، كما أن اللاعب سيتم تقديمه في مؤتمر صحفي غدًا.

وكشفت تقارير صحفية ألمانية أن ريال مدريد أتم تعاقده مع بيلينجهام في صفقة تخطت حاجز المئة مليون يورو.

وأوضحت أن بوروسيا دورتموند لم يتنازل عن نجم وسطه إلا بعد حصوله على قيمة الصفقة، نظرًا لما يمتلكه اللاعب من امكانيات فنية وبدينة عالية.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد أعلن رحيل عد من نجومه على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما والبلجيكي إيدين هازارد والإسباني ماركو أسينسيو وماريانو دياز.