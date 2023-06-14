"الإيموجي" تساعد مرضى السكتة الدماغية بهذه الطريقة

أصبحت الرموز التعبيرية أو "الإيموجي" من الأشياء التي لا يستغنى عنها أحد أثناء المحادثة في جميع التطبيقات، معبرة عن شعورة الحالي من الحزن إلى الإحتفال، مرورًا بالبكاء والتعجب، وغيرها الكثير.

الإيموجي تساعد مرضى السكته الدماغية في التعبير عن حالتهم النفسية

ولهذا السبب جائت فكرة لعدد من الأطباء استخدامها لمساعدة مرضى السكتة الدماغية أو أولئك الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي في التعبير عن أعراضهم.

اقترح العالم كندريك ديفيس بجامعة كاليفورنيا، بأن يمكن إعتماد الإيموجي كأداة مفيدة للمرضى الذين لا يستطيعون الكلام، وفق ما كتب في مجلة الجمعية الطبية الأميركية.

موضحًا أن الرموز التعبيرية لها جاذبية عالمية، ويمكن أن يتجاوز استخدامها مستويات التعليم واللغة والعمر، مشيراً إلى أنها جسر للتواصل، لتوصل للطرف الآخر شعوره بشكل واضح.

ودعا العالم الجمعيات الطبية لتجتمع معاً للاتفاق على مجموعة شاملة من الرموز المعترف بها والمفهومة عالمياً، للاستفادة منها بشكل أكبر، حيث أن تعزيز التواصل الفعال بين المرضى ومقدمي الرعاية يمكن أن يؤدي إلى تطوير نظام لغة عالمي قائم على الرموز التعبيرية باتفاق مشترك للمعاني.

ولعل هذا يجعل المرضى أكثر راحة، لقدرتهم على توصيل ما بداخلهم للأطباء وأسرتهم، دون المعاناه.

أكثر الرموز التعبيرية التي استخدمها المصريين في 2022

والجدير بالذكر أن شارك الرئيس التنفيذي للشركة "مارك زوكربيرج" العام الماضي، بعض الحقائق الممتعة حول الرموز التعبيرية الشائعة على منصتي فيسبوك وإنستجرام، التي يفضل الأفراد في مصر استخدامها عبر تطبيقات التواصل التابعة للشركة، والتي جاءت كالتالي:

الرمز التعبيري الرياضي الأكثر استخداما في السير الذاتية على إنستجرام في مصر هو إيموجي: "كرة القدم".

بالإضافة إلى بعض الرموز التعبيرية الرياضية الشائعة الأخرى المستخدمة في منشورات فيسبوك في مصر وهي: السهم والسباحة، وكرة السلة، كما توضح الصورة التالية.

وجاءت من بين الرموز التعبيرية الأكثر استخداما والتي صدرت حديثا (ضمن الإصدار 14.0) على فيسبوك، والتي يستخدمها الأشخاص الذين يعيشون في مصر، (ومعانيها وفقا لـEmojipedia) هي:

- وجه أصفر مع دموع تتدفق في أسفل عينيه الكبيرتين: يمكن استخدامه للتعبير عن مجموعة من المشاعر بما في ذلك الحزن، الغضب، الإحراج، الإعجاب، والامتنان.

- يدان تشكلان شكل قلب: تستخدم للتعبير عن الحب والدعم.

- وجه أصفر يضع يديه على عينيه ويرفع حاجبيه: عين واحدة واسعة تنظر من خلال الأصابع. يمكن استخدامه للتعبير عن ازدواجية الرغبة في النظر بعيداً عن شيء ما لأنه مخيف، أو مثير للاشمئزاز، أو محرج، ولكنه غير قادر على ذلك.

-وجه أصفر مع تحية بيده اليمنى: تستخدم كعلامة على الاحترام.

- وجه أصفر مع عيون مفتوحة (غير مبتسمة) ويد على الفم: يستخدم للتعبير عن الصدمة أو المفاجأة.