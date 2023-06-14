2أغسطس.. استئناف مرتضى في قضية سب محمود الخطيب

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء ، لاستئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وذلك على خلفية اتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير لجلسة 2 أغسطس.

تفاصيل قضية سب مرتضي منصور إلي الخطيب

وفي وقت أخر ، تقدم المحامي محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، اتهم مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، وكذلك نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب جريمة، وهذا من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية بتاريخ 18 أغسطس من العام الماضي ، وجاء ذلك عقب صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحبسه شهرا مع الشغل.

حجو دعوي قضية سب مرتضي منصور إلي الخطيب

وسابقا ، حجزت الدائرة الثانية جنح مستأنف اقتصادي، دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد خالد، وذلك علي خلفية اتهامه فى قضية سبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، للحكم.

وقد طلب المستشار مرتضى منصور، رد هيئة المحكمة، في قضية اتهامه بالسب والقذف، ونشره أخبارًا وشائعات كاذبة على قناة نادي الزمالك، وموقع يوتيوب وحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير.

أزمة أحمد عيد و مرتضي منصور

وفي أزمة اخري ، كان فيها مرتضي منصور خصما ، حيث أجلت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي، برئاسة المستشار أدهم فهيم، نظر الاستئناف على براءة أحمد عيد عبد الملك، في اتهامه بسب مرتضى منصور، لجلسة 5 يوليو لإعلان الدعوى المدنية.

وذلك بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية مستأنف، ببراءة أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق والمحكوم عليه غيابيا بتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا بالحق المدني، بتهمة سب وقذف بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.