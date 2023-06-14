رفع 240 طن من تراكمات الأتربة بمدينة المنصورة

شن جهاز نظافة وتجميل المنصورة بإشراف محمد حمص رئيس جهاز اللنظافة والتجميل حملة مكبرة بالسيارات المكنسية لرفع تجمعات وتراكمات الأتربة بالشوارع والميادين ومداخل ومخارج نطاق شرق وغرب مدينة المنصورة وذلك من خلال التنسيق الكامل لجهاز النظافة والتجميل ومنظومة تشغيل السيارات المكنسية والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمشرف علي منظومة السيارات المكنسية مع محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة،

هذا وقد أوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه تم رفع 240 طنا من تراكمات الأتربة بكل المناطق التي شملتها الحملة بمشاركة 14 من السيارات مكنسية على مدار يومين ..

جدير بالذكر أن الحملة التي تم تنفيذها شملت كل الشوارع الرئيسة ومنها شارع الجيش والمشاية السفلية وشارع الجمهورية وعبدالسلام عارف وشارع قناة السويس بنطاق شرق وغرب المدينة في إطار خطة التشغيل الدوري للسيارات المكنسية بنطاق عاصمة المحافظة، وفي ذات السياق أكد "مختار" على ضرورة متابعة أعمال الصيانة الدورية للسيارات المكنسية لاستمرار تنفيذ خطة المحافظة لتشغيلها لرفع الأتربة من الشوارع والميادين ومداخل ومخارج المدينة.