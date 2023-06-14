ضبط 300 قضية مخدرات و140 قطعة سلاح نارى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن.

وتمكنت خلال24 ساعة من ضبط(300) قضية مخدرات ، (140)قطعة سلاح نارى،وتنفيذ (83411) حكم قضائى متنوع.

حملة مُكبرة لضبط الخارجين عن القانون

ففى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ففى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (300) قضية مواد مخدرة، بإجمالى (313) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (176,143كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (44,220 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (19,900 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيروين وزنت (17,584 كيلو جرام).

كمية من مخدرالشابو وزنت (3 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,255كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,060 كيلو جرام)

كمية من مخدر البودر وزنت (255جرام).

عدد (1209) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (140قطعة سلاح نارى بحوزة114متهم).. وذلك على النحو التالى:

(8) بنادق آلية.

(12) بندقيةخرطوش.

طبنجة.

(119) فرد محلى.

(130) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(202) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (83411) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(353) حكم جناية.

(26211) حكم حبس جزئى.

(4439) حكم حبس مستأنف.

(41646) حكم غرامة.

(10762) مخالفة.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (39) متهم.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (13) متهم.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (265) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21826) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين: فحص (65) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.