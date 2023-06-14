أسرة بليغ حمدي تتقدم بدعوى قضائية ضد بنك شهير

تقدمت أسرة الموسيقار الراحل بليغ حمدي، بترفع دعوى قضائية على بنك شهير، بعد استغلال أحد ألحان الموسيقار الراحل وهو "يا ابو اللبايش يا قصب"، دون إبلاغ الورثة والحصول تصريح بحق الاستغلال من جمعية المؤلفين والملحنين.

وأعلنت جمعية المؤلفين والملحنين، أنها ستلجأ إلى القضاء بسبب عدم حصول إدارة البنك على حق الاستفادة من ألحان الراحل بليغ حمدى فى الدعايا لهم وهو الإعلان الذى تم عرضه في رمضان الماضي.

يذكر أن أحد البنوك المعروفة استعان بأغنية "يا ابو اللبايش يا قصب" في حملة إعلانية له، وهى من كلمات الراحل عبد الرحمن الابنودى وألحان بليغ حمدى، وقامت إدارة البنك بتغيير كلمات الأغنية، التى غناها محمد منير، الأمر الذي اعتبرته أسرة بليغ حمدى وجمعية المؤلفين والملحنين، التعدى على حقوق ورثة بليغ حمدى.

ولد الموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدى، فى حى شبرا بالقاهرة فى 7 أكتوبر عام 1931 وكان والده يعمل أستاذا للفيزياء فى جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا) أتقن العزف على العود وهو فى التاسعة من العمر وفى سن الثانية عشر حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى إلا أن سنه الصغير حال دون ذلك. والتحق بمدرسة شبرا الثانوية، فى الوقت الذى كان يدرس فيه أصول الموسيقى فى مدرسة عبد الحفيظ امام للموسيقى الشرقية، ثم تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريرى، وقدم عديد من ألحانه لكبار المطربين الوطن العربي أبرزهما "أم كلثوم"، و عبد الحليم حافظ، ووردة الجزائرية، وشادية، ونجاة الصغير، وصباح، ومحمد رشدي، وسميرة سعيد، وميادة الحناوي..وغيرهم من أشهر مطربى زمن الفن الجميل، كما تزوج من الفنان وردة وشكل معها ثنائيا غنائيا.