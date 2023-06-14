تعليق الرئيس السيسي على هدم المساجد لبناء الطرق (شاهد)

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما تردد حول هدم المساجد من أجل إنشاء طرق جديدة، قائلًا: “لما الدولة نفذت المشروع القومي لترعة المحمودية بطول 20 كيلومترا، كان كل الناس يشكون على مواقع التواصل الاجتماعى وفى الجرائد وغيرها، وكان البعض يقول إن الدولة تزيل المساجد”.

هنرجع الجوامع تاني وهنرجع الكنائس تاني بس هنرجعها صح

وتابع “السيسي” خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب ببرج العرب بالإسكندرية، اليوم الأربعاء: “الناس كانت بتقول الدولة بتهد الجوامع ويا مسلمين وحرام عليكم، يا سيدي هنرجع الجوامع تاني وهنرجع الكنائس تاني بس هنرجعها صح”.

وواصل حديثه، قائلًا: “وأنا بكلمكم كده إحنا شغالين في امتداد محور المحمودية الـ55 كيلومتر، علشان أوصل للبحيرة، علشان تبقى أنت من الإسكندرية وتكمل المحور لغاية البحيرة ويبقى محور بديل، ويقولك بلد بتحب الطرق”.

نتو مش واخدين بالكم يعني إيه بلد ولا إيه

ووجه الرئيس حديثه للمواطنين، قائلاً: "انتو مش واخدين بالكم يعني إيه بلد ولا إيه، الدولة حاجة تانية خالص،الدولة في تخطيط والتخطيط ده بيقوم به علماء ودكاترة جامعة ودكاترة في الوزارات المعنية وبتضع تصور ولو قدرت الدولة تعمله خير، ولو ما قدرتش يبقى خطط على ورق".

وواصل: "اللواء هشام آمنة محافظ للبحيرة، كان جه قالي يا فندم علشان أشيل الناس الموجودة على محور المحمودية في الجزء عندي أنا عايز 800 مليون جنيه وده من 3 سنين، والحكومة وفرت الـ800 مليون وشلنا كل التعديات الموجودة ولكن كان فيه قدام التعديات دي تعويض اجتماعي، ماقلناش إن اللي تعدى ده الأرض مش أرضه وعلى حرم الترعة، وقلنا لا مانقدرش نسيب الناس دي بالطريقة دي، فحصلوا على شيء من التعويض".

وأردف: "إحنا بقالنا 3 سنين بنعمل 55 كيلومتر، ولو النهارده الـ55 كيلو دول بعملهم في أي أرض صحراوية ياخدوا مني 6 أشهر، حد يقولك أنت تقصد إيه، أقصد أقول إن بناء الدول وإصلاحها أمر ليس باليسير، وأنا كإنسان منكم أمين معاكم وأمين عليكم، واللي هيحاسبني ربنا، بالمناسبة حسابكم أنتو سهل جدا، لكن حساب رب البشر ربنا شايف كل حاجة ومطلع على كل حاجة".