رئيس الوزراء: الإسكندرية طول عمرها مخنوقة (شاهد)

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مشكلة الإسكندرية تتمثل في ارتفاع الكثافات السكانية نتيجة عدم وجود ظهير، مضيفًا: "المدينة طول عمرها مخنوقة ليس لديها امتداد فكان دايما الكثافة الكبيرة جدا، ومحتاج مئات آلاف من فرص العمل تتخلق على مدار الفترة القادمة".

47 % من سكان المحافظة كانوا بيعيشوا في مناطق غير مخططة

وتابع “مدبولي” خلال كلمته في المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء: “المشكلة أن الإسكندرية مخنوقة و47 % من سكان المحافظة كانوا بيعيشوا في مناطق غير مخططة نتيجة عدم وجود حيز عمراني يسمح للتمدد فأصبحت تتمدد رأسيا وكانت الشوارع مخططة لكفاية العمارات قليلة الارتفاع والفلل”.

وواصل حديثه، قائلًا: “ابتدينا نشوف المنظر ده وكان الظهير الوحيد برج العرب الجديدة ، لكن مشكلة هذه المدينة هو نقص الخدمات التي تكفى لتحفيز المواطن السكندري للانتقال، فضلا عن عدم وجود محاور لنقله، فكانت إحدى المشاكل التي تجعل المواطن يعزف عن المنطقة”.

مدينة الإسكندرية عانت من مخالفات بناء كبيرة جدً

وشدد رئيس الوزراء أن مدينة الإسكندرية عانت من مخالفات بناء كبيرة جدًا وزيادة الضغط على شبكات المياه والصرف الصحي نظرًا لأنها مصممة لاستيعاب عدد معين زادت 5 أضعاف.

ونوه إلى أن الدولة تستهدف من خلال المشروعات القومية رفع جودة حياة المواطن المصري، مشددًا على أن المواطن المصري من حقه أن يتمتع بمستوى معيشة أفضل وبيئة نظيفة تساعده على العمل والإنتاج.

وأضاف أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار يومين لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات القومية في محافظتي الإسكندرية والبحيرة تأتي ضمن العديد من الزيارات والجولات التي يقوم بها الرئيس في ربوع الوطن كله، لمتابعة حجم العمل والإنجاز الذي يتم على أرض مصر.

وتابع: "احنا كدولة بنشتغل على مدار 8 سنوات في كل حتة في مصر، الإسكندرية والبحيرة كان فيها تحديات كبيرة جدا زى كل محافظات مصر كانت تعوق التنمية تسببت هذه التحديات في عدم رضاء المواطن المصري وإحساس بعظم المشاكل والتحديات التي يجابهها".