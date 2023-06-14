حبس لصوص الدراجات النارية في الأزبكية

قررت نيابة الأزبكية، حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقت إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) حال استقلالهما دراجة نارية "بدائرة قسم شرطة الأزبكية" بها قطع بالأسلاك وبحوزتهما أداة حادة.

وبمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما اعترافا بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بدائرة قسم شرطة باب الشعرية باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما.

كما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وأقرا بارتكابهما (3) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقرا بالتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" تم ضبطه وبحوزته كافة الدراجات النارية المستولى عليها، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة.

في وقت سابق، قررت نيابة المطرية، حبس عاطلين 4على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة كلا منهما كيلو من مخدر الحشيش بقصد ترويجها بمنطقة المطرية.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالوقائع والمتهمين.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت حملة أمنية من القبض على أحد الأشخاص، يقيم بدائرة قسم شرطة المطرية حال قيادته دراجة نارية بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام ومبلغ مالي وهاتف محمول ودراجة نارية، كما تم ضبط شخص ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام وهاتفا محمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين وتولت النيابة التحقيق.

كما قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شركة وبيعها فى منطقة الجمالية.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، سرعة التحريات حول الواقعة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (إحدى السيدات) وبحوزتها (مشغولات ذهبية) حال عرضها للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية بأحد محال المشغولات الذهبية الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبمناقشتها عن مصدرها اعترفت بسرقتها من (مسئولة مبيعات) بالشركة محل عملهما بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.



