251 درجة للثانوي العام و140 درجة لمدارس التعليم الفني الزراعي بسوهاج

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام والفني، والقواعد العامة لقبول المستجدين للعام الدراسي 2023/2024 .

وأكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم تحديد 251 درجة كحد أدنى للقبول بالثانوي العام للطلاب دارسي اللغة الإنجليزية بالشهادة الإعدادية، وتحديد 235 درجة كحد أدني للطلاب دارسي اللغة الفرنسية، فيما بلغ الحد الأدنى للقبول بمدرسة جامعة سوهاج للتعليم والتدريب المزدوج 200 درجة، لافتاً إلى أنه تم تحديد 140 درجة للقبول بجميع مدارس الثانوية الزراعية على مستوى المحافظة .