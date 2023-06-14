غلق 75 منشأة غذائية تعمل دون ترخيص بالدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، حملات تفتيشية على 217 منشآة غذائية تبين أن 75 منها دون ترخيص و6 منشأت تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وأسفرت الحملات من تحرير عدد 172 محضرا و سحب 65 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتمكنت الحملات من إعدام 1175 كيلو من أغذية متنوعة و 306 لترات عصائر وألبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.