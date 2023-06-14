عودة الحياة لشواطئ الإسكندرية ورفع الرايات الخضراء

شهدت عروس البحر الموسط الإسكندرية، صباح اليوم الاربعاء، تحسن نسبى واستقرارا في حالة الطقس بعد موجة من الأمطار الرعدية شهدتها المحافظة أمس، تحسنًا في الأجواء، من حيث اعتدال درجات الحرارة وهدوء معدل ارتفاع الأمواج، وشدة سرعة الرياح، بالإضافة إلى غياب الأمطار التي ضربت المدينة الساحلية أمس، ما يعني أن هناك حالة من التحسن على كافة المستويات، ويعد يوم صيفي طبيعي ومميز مختلف عن طقس أمس.

وبلغت درجة الحرارة 28 درجة مئوية، وسرعة الرياح 28 كم/ ساعة، مع رطوبة بلغت 60 % ما زاد من الإحساس بحرارة الجو.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عن استقرار الأمواج وحالة البحر ورفع الرايات الخضراء بكافة شواطئ القطاع الشرقي والتي بلغت نسب الإشغال بها 25%.

وجرى رفع الرايات الصفراء التحذيرية أمام المصطافين في شواطئ القطاع الغربي بنسب إشغال 15%، حيث طالبت الإدارة بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات عمال الأبراج والمنقذين لضمان يوم آمن.

وتعتبر الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.

وعادت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فتح شواطئ القطاع الغربي مع تحسن حالة الطقس في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حيث رفعت عليها الرايات الصفراء بدلاً من الحمراء، والتي كان يمنع معها نزول البحر.

وأشارت إدارة المصايف إلى أن حالة البحر على شواطئ القطاع الشرقي هادئة ومستقرة ولون الراية خضراء وبلغت نسبة الإشغال 25%، وفي القطاع الغربي نسبة الإشغال 15% وحالة البحر أعلى من ارتفاعها الطبيعي لذا رفعت الراية الصفراء وللأمان يجب الاستماع إلى تعليمات فرق الإنقاذ.

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم تبلغ 28 درجة مئوية صباحا و20 مساء، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية على البحر المتوسط، وتوقف سقوط الأمطار التي ضربت المدينة الساحلية أمس.

وشهدت تفاصيل حالة الطقس في الإسكندرية اليوم بلوغ معدلات ارتفاع الأمواج ما بين منخفضة إلى متوسطة بمقدار من من 1 إلى 1.5 متر.وتنشط الرياح مع طقس الإسكندرية اليوم، بقدر 26 كيلو متر في الساعة، على معظم الأنحاء مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة صباحا مع طقس مميز ليلا، وهو معدل أخف من سرعة الرياح أمس ليعود الهدوء والاستقرار مرة أخرى.