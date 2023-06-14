الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ الدورات التدريبية الحرفية تحت شعار "علمني حرفه"

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب(الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة )،تنفيذ الدورات التدريبية الحرفية تحت شعار "علمني حرفه"، والتي يتم تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية بواقع دورتين شهرياً.

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ومن جانبها، أكدت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي تولي اهتماماً بالغاً  بالتدريب المهني والحرفي وإعداد الشباب لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية والتي تؤكد علي أهمية إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع، وتؤكد على أن الاهتمام بالتدريب الحرفي يعود بالنفع علي المجتمع.

وفي هذا الصدد يتم تنفيذ الدورات التدريبية الحرفية الأتية:-
* تدريب في مجال (المشغولات اليدوية) ، بمركز شباب أبو زنيمه، (الرمالة الزجاجية)، بمركز شباب التنمية الشبابية بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء. 
* تدريب في مجال ( الجلود- بين باج) ، بمركز شباب ميت شهاله بمحافظة المنوفية. 
* تدريب في مجال ( الجلود) بمركز شباب صلاح سالم بمحافظة بني سويف.
* تدريب في مجال (الاكسسوارات) بمركز شباب التنمية الشبابية بالعبور بمحافظة القليوبية.
* تدريب في مجال( المشغولات اليدوية ) ، بمركز شهداء الروضة بمحافظة شمال سيناء.
* تدريب في مجال(المشغولات اليدوية ) بمركز شباب مبارك بمحافظة البحر الأحمر. 
* تدريب في مجال (الاركت) بمركز شباب النصر بمحافظة الإسكندرية.

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