محافظ أسيوط يناقش إنشاء قاعدة البيانات الموحدة بنظام"GIS"

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع مناقشة انشاء قاعدة البيانات الموحدة لمنظومة شبكة البنية الأساسية على مستوى الجمهورية بإستخدام نظم " GIS"، وذلك بحضور الدكتور أحمد سعد رئيس الإدارة المركزية للبنية الاساسية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس خالد بكر موسى رئيس المركز الاقليمي لتخطيط وتنمية اقليم أسيوط، والمهندسة إيمان علي محمود مدير الادارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، ومحمد بشير مدير مركز معلومات شبكات المرافق، والمهندسة رشا جابر مدير مشروعات البنية الاساسية بالمركز الاقليمي للتخطيط بأسيوط، ورؤساء شركات المرافق والخدمات بالمحافظة والجهات الخدمية "شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والطرق والتليفونات والبيئة والمخلفات الصلبة".

وأكد محافظ أسيوط، أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة ويتم تحديثها بصفة مستمرة لمنظومة شبكة البنية الأساسية لكافة المرافق والخدمات بالمحافظة ووضعها على الخرائط من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية "تحتية وفوقية" ووضعها في صورة مساحية دقيقة وعلى خرائط "رقمية وورقية" وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق وحماية للبيئة.

ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تضم في عضويتها مسئولي التخطيط العمراني بالمحافظة ومديري الإدارات ومسئولي المرافق ومشروعات المحافظة ومسئولي البنية التحتية والمتغيرات المكانية ومركز شبكة معلومات المرافق بالمحافظة ومركز المعلومات لتدقيق البيانات الخاصة بالمرافق والمشروعات والبنية الاساسية بالمحافظة، ووضعها على خرائط رقمية وورقية لتعظيم الاستفادة منها بالتنسيق مع مسئولي البنية الاساسية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.

واستعرض الدكتور أحمد سعد، منظومة العمل بقاعدة البيانات الموحدة لشبكة البنية الاساسية وأهيمتها وضرورة تحديثها بمشاركة كافة الجهات المعنية بالمحافظة لتحقيق أقصى استفادة منها في كافة المشروعات التي سيجرى تنفيذها بكافة قرى ومراكز المحافظة، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي كما استعرض المهندس خالد بكر قاعدة البيانات الأولية التي تم تجهيزها في كافة القطاعات من طرق وكبارى ومدن جديدة وخدمات أساسية وبنية تحتية بمراكز وأحياء المحافظة داعيًا كافة الجهات بالمشاركة في تحديث البيانات ووضعها على الخرائط التي تم تجهيزها ضمن قاعدة البيانات الموحدة موجهًا الشكر للوزير المحافظ على دعمه الكامل للمنظومة لتخرج في أحسن صورة بالتعاون مع كافة الجهات.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن المحافظة قد تبنت إنشاء مركز معلومات شبكات المرافق والذي يقوم على استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في مجال المرافق وذلك عن طريق كشف المرافق بواسطة أجهزة كشف متقدمة وحديثة ورفعها مساحيًا وإنتاج خرائط بمقياس رسم مناسب لتلك المرافق والخدمات وجميع الأعمال المساحية المختلفة من خلال إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات لجميع المرافق و عناصر البنية الأساسية (تحتية و فوقية) مع التحديث المستمر لهذه البيانات ووضعها في صورة مساحية دقيقة وعلى خرائط (رقمية و ورقية)، وذلك بتكاتف ومشاركة جميع الجهات من شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والبترول والتليفونات وغيرها من شركات المرافق وذلك لحماية إستثمارات المرافق فى باطن وسطح الأرض واستمرارية عملها فى خدمة المواطنين بكفاءة وفى حل أية مشكلات أو أزمات قد تطرأ وسرعة التعامل معها والسيطرة عليها والحد من مخاطرها ومعاونة المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع بالمحافظة وهيئات وشركات المرافق في تنفيذ أعمال الحفر دون أي إتلاف أو تدمير للمرافق الأخرى عن طريق فرق ومجموعات العمل الميداني.