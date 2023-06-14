السجن 3 سنوات لمتهمين بالتهريب الضريبي

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهمين بالتهرب الضريبي غيابياً لمدة 3 سنوات.

كما قضت المحكمة بتغريمهما غرامة خمسين ألف جنيه لكل عما أسند إليهما مع إلزامهما بأداء الضريبة والضريبة الإضافية والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المستحقة وألزمتهما المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور وكيل النيابة مصطفى محمد العدل، وأمانة سر محمد طه محمد.

واتهمت النيابة كلاً من أحمد.م وعلاء الدين.ك بصفتهما مسئولين لإحدى شركات الاستثمار العقاري والمقاولات انهما خلال الفترة من 1/2017 حتى 12/2020 بدائرة المعادي، بصفتهما خاضعان لأحكام قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة تهربا من سداد الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق والمستحقة على مبيعاتهما عن الفترة أنفة البيان.

وذلك بأن :-

قدما خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

خصما ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لحدود وأحكام الخصم الضريبي على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد أحيل المُتهمان إلى هذه المحكمة لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وأكدت المحكمة أنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً:

وحيث أن المتهمين أعلنا ولم يحضرا ومن ثم يحكم في غيبتهما عملاً بالمادة 384/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

قبضة العدالة تطارد المُتهربين من الضرائب

وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة تتحصل في أن المتهمين بصفتهما خاضعان لأحكام قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة تهربا من سداد الضريبة المبينة قدراً ووصفاً بالأوراق بأن قدما خدمة دون الإقرار عنها كما خصما ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لحدود أحكام الخصم الضريبي وذلك خلال الفترة من 1/2017 وحتى 12/2020.

وحيث أن الواقعة على النحو المتقدم قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين بما شهد به كلاً من / محمد مصباح مصباح إبراهيم ، وشيماء متولي عفيفي متولي ــ مأموري فحص بالإدارة المركزية لفحص قضايا التهرب ، والضابط / محمد مراد احمد درويش بهيئة الرقابة الإدارية.

فقد شهد محمد مصباح مصباح إبراهيم أن المتهمين تهربا من أداء الضريبة المستحقة عليهما عن نشاطهما (شراء وبيع وبناء وتأجير عقارات) كونهما المسئولان قانوناً عن شركة سقارة للاستثمار العقاري خلال الفترة من 1/2017 حتى 12/2020.

وشهدت شيماء متولي عفيفي متولي ــ بمضمون ما شهد به السابق.

وشهد الرائد محمد مراد احمد درويش أنه بناء للمعلومات التي وردت إليه تبين له قيام المتهمان من أداء الضريبة المستحقة عليهما عن نشاطهما (شراء وبيع وبناء وتأجير عقارات) كونهما المسئولين عن شركة للاستثمار العقاري والمقاولات خلال الفترة من 1/2017 حتى 12/2020 بأن قدما خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها فضلاً عن قيامهما بخصم ضريبة بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم الضريبي.

وإذ سئل المتهم الأول بالتحقيقات ولم يسئل الآخر أنكر الاتهام المسند إليه ولم يحضر أي منهما بجلسة المحاكمة ليدفع الاتهام المسند إليه.

وحيث أن المحكمة اطمأنت إلى ثبوت الجرم في حق المتهمان من أدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها الثابت بالأوراق سبق بيانها فإنها لا تعول على إنكار المتهم إذ جاء بغية الإفلات من العقاب.

وحكمت المحكمة غيابياً بمعاقبة أحمد.م وعلاء الدين.ك بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه لكل عما أسند إليه مع إلزامهما بأداء الضريبة والضريبة الإضافية والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المستحقة وألزمتهما المصاريف الجنائية.