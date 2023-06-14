ثيو باناجيوتولياس رئيسًا تنفيذيًّا لتحالف ستار العالمي

أعلن تحالف ستار، أول وأكبر تحالف طيران عالمي في العالم، عن اختيار " ثيو باناجيوتولياس" ليصبح الرئيس التنفيذي الجديد للتحالف.

من جانبها هنَّأت مصر للطيران عضو تحالف ستار منذ عام 2008 باناجيوتولياس على توليه هذا المنصب متمنية له مزيدًا من النجاحات والإنجازات.

تابع بيان تحالف ستار أن "باناجيوتولياس" يمتلك أكثر من 25 عامًا من الخبرة الدولية في صناعة الطيران، إذْ قد انضم إلى تحالف ستار العالمي قادمًا من شركة “Hawaiian Airlines”، إذْ كان يعمل كنائب أول لرئيس المبيعات والتحالفات العالمية منذ عام 2014، وكان السيد باناجيوتولياس أيضًا يشغل منصب نائب رئيس والمدير العام (منطقة آسيا والمحيط الهادئ) في شركة Sabre Corporation موردة خدمات لتكنولوجيا السفر، بالإضافة إلى خبرته لمدة 15 عامًا في شركة أمريكان إيرلاينز، إذْ شغل الكثير من المناصب التجارية والتشغيلية والإدارية.

ومن جانبه قال سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز ورئيس المجلس التنفيذي لتحالف ستار العالمي “بالنيابة عن مجلس إدارة التحالف، أود أن أهنئ السيد باناجيوتولياس على توليه الرئيس التنفيذي القادم للتحالف”، "أن تجربة ثيو في مجال التجارة الدولية وكذلك خبرته الكبيرة في مجال الطيران قد منحته خبرة للتحديات التي تواجه صناعتنا اليوم، وأضاف السيد سكوت كيربي" وأنا شخصيًّا أعتقد أنه الشخص المناسب لقيادة التحالف في المستقبل".

قال باناجيوتولياس: "إن تحالف ستار العالمي يربط العالم أجمع"، إذْ يسافر أكثر من 200 مليون مسافر مع 26 شركة طيران من أعضاء التحالف كل عام، على نحو أكثر من 16000 رحلة يوميًّا.

أبدى باناجيوتولياس سروره بأنه قد تم اختياره لقيادة التحالف والعمل مباشرة مع 26 شركة طيران، هم: أعضاء التحالف، إذْ سنواصل الابتكار دائمًا بصفتنا التحالف الرائد لشركات الطيران".

سوف يتولى باناجيوتولياس هذا المنصب خلفًا للسيدة شارلوتا ويلاند والتي قد تمت إعارتها من SAS - الخطوط الجوية الاسكندنافية للعمل كرئيس تنفيذي مؤقت للتحالف منذ يناير 2023.

مع انضمام السيد باناجيوتولياس ، ستعود السيدة شالرلوتا إلى SAS ، وتنضم أيضًا إلى مجلس إدارة تحالف ستار بصفتها ممثل عن شركة SAS.

من المتوقع أن يدخل تعيين السيد باناجيوتولياس حيز التنفيذ في غضون الأشهر المقبلة لحين الانتهاء من العمليات الإدارية والموافقات.

قال كيربي: "بالنيابة عن تحالف ستار وشركات النقل الأعضاء فى التحالف، أود أن أشكر السيدة شارلوتا على فترة عملها كرئيس تنفيذي مؤقت للتحالف، كما أننى أرحب بعودتها إلى مقعدها في مجلس إدارة التحالف".

تم اختيار تحالف ستار كأفضل تحالف طيران في العالم من قبل Skytrax في عام 2022، وهو تحالف يهدف إلى جعل تجربة السفر سلسة وعالية الجودة عبر شركات الطيران الأعضاء البالغ عددها 26، مع عمليات نقل سلسة عبر شبكة عالمية واسعة، وذلك جنبًا إلى جنب مع منح كل التقدير والاهتمام للمسافرين الدوليين الدائمين.

في عام 2022، احتفل التحالف بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسه باعتباره تحالفًا دوليًّا لخطوط الطيران، كما شهد الكثير من الاحداث المهمة، بما في ذلك إطلاق أول بطاقة ائتمان لتحالف شركات الطيران في العالم مع HSBC Australia ، وتشكيل نموذج سفر متعدد الوسائط، والذي يوسع شبكة التحالف إلى ما بعد السفر الجوي إلى أنظمة النقل الأخرى، مثل شبكات السكك الحديدية.