6 مصريين يحصدون 8 ذهبيات ببطولة أوروبا المفتوحة للقوة

توج المنتخب الوطني للقوة “Powerlifting” ب 8 ميداليات ذهبية في بطولة اوروبا المفتوحة للقوة التي أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 12 يونيو في موسكو بروسيا.

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وشاركت مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من 6 لاعبين (4 رجال وسيدتين)، تحت قيادة المدير الفني دكتور عادل العسال ورافقه المدير الإداري خالد عبد العظيم وطبيب الفريق وعضو مجلس الإدارة دكتور محمد عامر، وترأس البعثة اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة البدنية.

وجاءت نتائج المنتخب الوطني كالتالي:

في منافسات السيدات توجت خلود ابراهيم الصغير بميداليتين ذهبيتين (كبار وشباب) في ميزان 52 كجم بمجموعة قدرها 377.5 كجم محققة رقم عالمي جديد في هذا الميزان.

واحرزت ماريهان النفيلي ذهبية ميزان 100 كجم بمجموعة قدرها 407.5 كجم.

وفي منافسات الرجال توج محمد ماهر اسماعيل بميداليتين ذهبيتين (رجال وشباب) في ميزان 75 كجم بمجموعة قدرها 670 كجم وحطم الرقم العالمي في رفعة السحب برقم قدره 315 كجم للفئتين الكبار والشباب.

واحرز احمد علي ذهبية ميزان 67.5 كجم بمجموعة قدرها 605 كجم.

وحقق مصطفى محمد حديدة ذهبية ميزان 90 كجم بمجموعة قدرها 775 كجم وتوج بلقب افضل لاعب في البطولة لفئة الرجال.

وفاز محمود العدوي بذهبية ميزان 100 كجم بمجموعة قدرها 762.5 كجم.

بركات: سعيد بالإنجاز

وقد أعرب اللواء محمود بركات عن سعادته بهذه النتيجة: ”تحقيق 8 ذهبيات وأرقام قياسية والحصول على لقب أفضل لاعب في البطولة بستة لاعبين فقط يعتبر انجاز كبير خاصةً أن البطولة تقام بروسيا معقل رياضة القوة، وقد أثبت أبطال مصر مستواهم الفني المتقدم وسط عمالقة اللعبة وكان ذلك هام للغاية بعد سيطرة مصر على بطولة كأس العالم التي أقيمت في مصر مارس الماضي حيث حصل الفراعنة على كأس العالم والمركز الأول في الترتيب العام بعد تصدرهم جدول الميداليات ب 40 ميدالية ذهبية وحل خلفهم المنتخب الروسي في الوصافة ب 32 ذهبية فيما جاء المنتخب الإيطالي في المركز الثالث ب 20 ذهبية“.

وأضاف بركات: ”لقد تم استقبال البعثة المصرية بشكل رائع مما أثلج صدورنا، رئيس الاتحاد الدولي ما زال يتحدث عن البطولة الرائعة التي استضافتها مصر في الغردقة والجميع ينتظر النسخة القادمة من البطولة التي ستنظمها مصر في فبراير 2024“.