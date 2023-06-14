حراس مرمى الزمالك يخوضون تدريبات خاصة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو في دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس مصر.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة والنصف من مساء الجمعة الموافق الثالث والعشرون من الشهر الجاري على ملعب القاهرة الدولي.

وشهد مران الزمالك اليوم خوض حراس مرمى الفريق فقرة تدريبات فنية خاصة.

يأتي ذلك استعدادا للموقعة المرتقبة أمام فاركو المقبلة في مسابقة كأس مصر، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وكثف مدرب حراس الفريق محمد عبد المنصف التدريبات مع الخماسي محمد نديم والسيد عطية وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء وعمر عبد العزيز على بعض الجوانب الفنية منها التعامل مع الكرة بالقدم ونقلها بالشكل المناسب للاعبين ، بجانب التصدي للتسديدات من مسافات مختلفة، وبعض الأمور الأخرى.

فيما حرص عبد المنصف على منح الخماسي تعليمات فنية ونصائح بشكل مستمر خلال الفقرة الفنية الخاصة.في سياق متصل، واصل لاعبو الزمالك تدريباتهم بطلب من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، حيث شهد المران تدريبات بدنية وتأهيلية قوية للاعبين.

وقسم قيادة علاء رجب مخطط الأحمال المران البدني لجزئين، حيث أدى اللاعبين عدد من الفقرات الفنية والبدنية لمدة 20 دقيقة في الجزء الأول.

بينما شهد الجزء الثاني من المران تدريبات تأهيلية مختلفة سواء باستخدام الأدوات الرياضية أو بالكرة.

في نفس السياق، منح مخطط الأحمال علاء رجب لاعبي الزمالك إرشادات ونصائح خاصة بالجوانب البدنية والتأهيلية، ضمن البرنامج الموضوع لهم خلال الفترة الحالية للوصول إلى أفضل مستوى.

في سياق مختلف، شدد نجم الزمالك ومنتخب مصر خالد الغندور، عن مفاجأة خاصة وسعيدة بشأن جماهير نادي الزمالك وعشاقه في مصر والشرق الأوسط، وذلك خلال منشور له بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح الغندور أن أحمد حسام ميدو، وأمير مرتضي، مستمران في التواصل مع عدد من اللاعبين المميزين للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تحقيق مطالب جماهير القلعة البيضاء خلال الموسم الجديد.