محافظ الغربية يودع حجاج الجمعيات الأهلية

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، على توديع حجاج الجمعيات الأهلية المتوجهين للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، وذلك بحضور الأستاذ أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأسر الحجاج.

وصافح المحافظ الحجاج وهنأهم بأداء مناسك فريضة الحج المباركة لهذا العام، معرباً عن خالص تمنياته لجميع الحجاج بالوصول بسلامة الله إلى الأراضي المقدسة والتمتع بالرحلة المباركة، ومتمنيًا عودتهم بسلامة الله والدعاء لمصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار.

وأشار محافظ الغربية، إلى أنه تم اختيار ١٨٠ حاجة وحاجة من مختلف مراكز ومدن المحافظة إلى جانب ٤ مشرفين، موجهاً وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأعضاء اللجنة المشرفة المرافقة لبعثة الحج بتوفير كافة سبل الراحة للحجاج منذ اليوم وحتى وصولهم سالمين إلى الأراضي المقدسة لقضاء مناسك الحج وعودتهم إلى أرض الوطن.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه بناءاً على تعليمات المحافظ تم تقديم كافة التسهيلات الإدارية وغيرها بالتعاون مع الأوقاف والصحة والجمعيات الأهلية، فأجريت كافة الكشوفات الطبية اللازمة لحجاج هذا العام، لافتاً إلى تكليف مديري الإدارات الاجتماعية على مستوي المحافظة بعقد ندوات توعية بالاشتراك مع الأوقاف قبل سفرهم لتعريف الحجاج بكيفية أداء مناسك الحج وشروطه والآداب التي يجب الالتزام بها والواجبات ، وما يجب الامتناع عنه حتى يكون الحج خالصاً لوجه الله.