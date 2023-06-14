مران الزمالك.. أوسوريو يخصص فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية للاعبين

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادته القوية للمواجهات المقبلة، عقب الإيقاف الدولي بسبب خوض المنتخب المصري لمواجهة غينيا اليوم، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.



وشهدت تدريبات الفريق اليوم تخصيص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني تدريبات بدنية وتأهيلية قوية للاعبين.

جاء ذلك استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

بينما أدى اللاعبين فقرة تدريبات بدنية لمدة 20 دقيقة في الجزء الأول تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال.

بينما شهد الجزء الثاني من المران تدريبات تأهيلية متنوعة سواء باستخدام الأدوات الرياضية أو بالكرة.

في سياق متصل مخطط الأحمال حرص علاء رجب على منح اللاعبين تعليمات ونصائح خاصة بالجوانب البدنية والتأهيلية، ضمن البرنامج الموضوع لهم خلال الفترة الحالية للوصول إلى أفضل مستوى.

ويستعد الفارس الأبيض لخوض مواجهة قوية أمام فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

في سياق آخر، أوضح نجم الزمالك ومنتخب مصر والإعلامي الحالي خالد الغندور، عن مفاجأة خاصة وسعيدة بشأن جماهير نادي الزمالك وعشاقه في مصر والشرق الأوسط.



الغندور



وأكد الغندور في منشور له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث قال: "أحمد حسام ميدو، وأمير مرتضى، يتواصلان مع عدد من اللاعبين المميزين للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وتابع: "توجد مفاوضات مهمة وقوية تجرى خلال الوقت الحالي، للتعاقد صفقات جديدة وسوبر للقلعة البيضاء خلال موسم الميركاتو الصيفي".

وشدد الغندور أن ميدو وأمير يتواصلان خلال الفترة الحالية مع 3 صفقات سوبر ويقتربان من حسمهما خلال الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن الصفقات الثلاثة ستكون إضافة كبيرة للقلعة البيضاء.

كما أكد الغندور أن هناك ثنائي أجنبي في طريقهما للانضمام للقلعة البيضاء، مشيرًا إلى أن أحدهما لاعب كبير ومميز للغاية، كما سيكون إضافة مميزة، وسيسعد جماهير الزمالك خلال تواجده بالفريق، موضحًا ان الموسم الحالي للنسيان بالنسبة للجماهير واللاعبين ومجلس الإدارة، مشددًا على أن الموسم المقبل سيعود الزمالك للمنافسة ويعود للتتويج بالألقاب.