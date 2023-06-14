وزير الزراعة يبحث مع كبرى الشركات الروسية آفاق التعاون في مجال إنتاج التقاوى

التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سالس دفاتشي، رئيس مجلس إدارة احدي الشركات الروسية الهامة العاملة في انتاج التقاوي والمخصبات الزراعية في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

" القصير" رحب بمسئولي الشركة وأكد على اهتمام الدولة المصرية بتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار واعرب عن سعادته لرغبة الجانب الروسي التوسع في مصر، وتسجيل منتجات الشركة في السوق المصري لاختبار فعالية المبيدات والتسويق الجيد لاسم الشركة حتي تكون البداية قوية للشركة

واضاف القصير أنه يمكن التعاون مع مركز البحوث الزراعية في مجال إنتاج التقاوي والبذور مشيرا إلى اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف والذي يعد أحد محاور زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من المحاصيل الاستراتيجية .

‏ومن ناحيته أعرب "دفاتشي" عن استعداد شركته للتعاون مع الوزارة إنتاج التقاوى وكذلك في توفير احتياجات الجانب المصري من تقاوي عباد الشمس علي أن يتم اعتمادها بالتوازي مع تقييم هذه الأصناف من قبل مركز البحوث الزراعية.

‏وقد انتهى الاجتماع إلى التوصية بضرورة البدء الفوري في تفعيل الشراكة المصرية-الروسية في انشاء مصنع المبيدات وتسجيل اصناف التقاوي للمحاصيل الزيتية والتي تتميز بارتفاع نسبة الزيت فيها وكذا التعاون مع مركز البحوث الزراعية تحت مظلة البرنامج الوطني لإنتاج تقاوى الخضر.

‏وقد حضر اللقاء الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ وسيرجي لفوف المستشار الزراعي الروسي بالقاهرة.

أسس شركة مساهمة مصرية للعمل في السوق المصرية وهي بيتارين مصر ولديها مصانع البذور والمخصبات، ويرغب في التعاون مع مصر في مجال تقاوي عباد الشمس والذرة وفول الصويا ومصانع لإنتاج الاسمدة والمخصبات. يرغب الجانب الروسي في التعاون مع مصر في انشاء مصنع لإنتاج المبيدات الكيماوية.