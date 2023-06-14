الزمالك.. فقرات خططية خاصة للاعبي الأبيض بالتدريبات

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

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فقرة خططية خاصة للاعبي الزمالك بالتدريبات

وركز الجهاز الفني للفريق مع اللاعبين على أمور خططية خاصة منها نقل الكرة بالشكل السليم والمتقن والسريع بجانب التعامل مع العرضيات وأمور أخرى.

وحرص أوسوريو المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل خلال الفقرة.

وبعدها خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور التكتيكية التي تم التدريب عليها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

تنطلق مواجهة الزمالك أمام نظيره فاركو في التاسعة والنصف من مساء الجمعة الموافق الثالث والعشرين من الشهر الجاري، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك

تُنقل موقعة الزمالك أمام فاركو على قناة أون تايم سبورت، والحاصلة على الحقوق الحصرية لنقل المسابقات المحلية خلال الموسم الحالي.

وفي سياق متصل، كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك والمنتخب السابق، عبر برنامج "زملكاوي" والمُذاع عبر قناة القلعة البيضاء، عن مفاجأة قوية وسعيدة تخص جماهير نادي الزمالك وعشاقه في مصر والشرق الأوسط.

وتحدث الغندور، قائلًا: "الثنائي أحمد حسام ميدو، وأمير مرتضي، يتواصلون مع عدد من اللاعبين المميزين للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية". وأضاف: "هناك مفوضات مهمة وحاسمة تجرى خلال الوقت الراهن، من أجل ضم صفقات جديدة للفريق الأبيض خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل".

في سياق متصل، شدد الغندور في منشور له بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن ميدو وأمير تواصلا مع 3 صفقات قوية ويقتربا من حسمهما خلال الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز”.

وأكد نجم الزمالك السابق أن الصفقات الثلاثة سيكون وجودهم إضافة كبيرة للقلعة البيضاء.

وأوضح الغندور بإن هناك ثنائي أجنبي في طريقهما للانضمام للقلعة البيضاء، مؤكدًا بأن أحدهما للاعب كبير ومميز للغاية، كما سيكون إضافة قوية سيسعد من خلالها جماهير الزمالك، مشيرًا إلى ان الموسم الحالي للنسيان بالنسبة للجماهير واللاعبين ومجلس الإدارة، مشددًا على أن الموسم المقبل سيعود الزمالك للمنافسة ويعود للتتويج بالبطولات.

وكان الزمالك قد خسر عدد من البطولات خلال الموسم الحالي، بعدما فقد المنافسة على لقب الدوري العام المصري، بجانب الخروج من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وتوديع كأس مصر والسوبر المصري.