السيسى: كل شغلنا في مصر تخطيط استراتيجى يمتد لـ30 سنة (فيديو)

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قوائم الانتظار في مصر، قائلًا: “قوائم الانتظار حتى الآن على مستوى الدولة أصبحت تقدر بـ2 مليون”.

تم إنفاق 20 مليار حتى الان على قوائم الانتظار

وتابع “السيسي” خلال زيارته لمحفظة البحيرة، اليوم الأربعاء، قائلًا: "والرقم اللي تم إنفاقه حتي الآن فى تلك القوائم داخل فى الـ20 مليار، و16 مليار الدولة وفرتهم وعدة مليار من جهات كثيرة مثل الأزهر والبنوك ومؤسسات المجتمع المدني”.

وتابع: "كل شغلنا تخطيط استراتيجي يستهدف الدولة المصرية دلوقتي ولغاية 30 سنة قادمة بدليل أننى قلت عندنا جامعات حتى 2050 وده موضوع خلصناه ومطمن إن مفيش مشكلة في التعليم لأنها اتعملت على مستوى خريطة الدولة المصرية".

البحيرة أكبر محافظة في مصر

وعلى صعيد متصل، أشار الرئيس، إلى أن البحيرة مرتبطة بوادي النطرون، قائلًا: “بيتعمل دلوقتي في المكان ده 2 مليون فدان والبحيرة فيها كام فدان، هي أكبر محافظة في مصر، وانا جاي ببص من الطيارة اشوف حجم المباني المبنية على الاراضى الزراعية بيزيد ولا واقف ثابت زي ما هو، يعني قلت شوية".

وتابع: "الـ 2 مليون فدان مفيهوش بيت واحد ولو هنعمل بيت هيتعمل في المناطق غير الصالحة للزراعة على الاطلاق، والحد الأدني لو عاوز فرصة عمل هتجدها في هذا المكان”.