رئيس جامعة بني سويف يلتقي وفد شركة فودافون لبحث سبل التعاون

التقى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اليوم وفد شركة فودافون لبحث سبل التعاون بين الجامعة والشركة، وتمهيدا لعمل بروتوكول تعاون، حيث ضم وفد الشركة أحمد عبدالحميد من العلاقات الخارجية، ومن إدارة الموارد البشرية كل من أحمد السنوسى وعمر حازم وبهيجة شنب وريهام عبدالعليم وعلا أحمد وبحضور الدكتور محي الدين مطاوع.

توفير كافة الإمكانيات من أجل تنمية قدرات الطلاب

ورحب الدكتور منصور بوفد شركة فودافون برحاب جامعة بني سويف مؤكدا أن الجامعة تسعى إلى توفير كافة الإمكانيات من أجل تنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال إكسابهم المهارات والخبرات العملية، وأن الجامعة حريصة على عقد بروتوكولات تعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني والشركات وذلك في إطار خطة الجامعة الخاصة لتأهيل الطلاب وشباب الخريجين وإعداد كوادر مؤهلة ومدربة تلبي متطلبات أسواق العمل المحلية والدولية والعالمية.

ووجه وفد شركة فوادفون الشكر إلي الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على حسن الاستقبال، وأن الشركة حريصة على التعاون مع جامعة بني سويف، واليوم سيتم لقاء توظيفي لخريجي وطلاب الجامعة.