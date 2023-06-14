على هامش إجتماعات الجمعية العمومية للامكاو
سويلم يلتقى وزير المياه بجمهورية أفريقيا الوسطى
على هامش إجتماعات الجمعية العمومية للامكاو، التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، آرثر برتراند وزير المياه بجمهورية أفريقيا الوسطى .
وأعرب الدكتور سويلم على رغبته فى توقيع بروتوكول تعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية إستجابة لاحتياجات المواطنين بدولة أفريقيا الوسطى .
وأشار الدكتور سويلم أن مصر تقدم المركز الاقليمى للتدريب التابع للوزارة كأداة لتدريب الأشقاء الأفارقة فى مجال التعامل مع التغيرات المناخية ، وذلك إيمانا من مصر بأهمية رفع قدرات المتخصصين فى مجال المياه لتحسين عملية إدارة المياه بالقارة الإفريقية .
وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة أفريقيا الوسطى لدعم المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه ، والمشاركة في حفل تدشين المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية PAN AFRICAN ، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة .
ومن جانبه، أشار آرثر برتراند أن معظم الدول الأفريقية تواجه تحديات عديدة كنتيجة للتغيرات المناخية الأمر الذى يستلزم التعاون المشترك فى هذا المجال ، مشيرا لرغبة بلادة فى التعاون مع مصر فى مجال إعادة إستخدام المياه وحصاد مياه الأمطار .