السيسي: الأرض الزراعية في مصر كنز (فيديو)

ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المزارعين بالحفاظ على أراضيهم، قائلا: “الأرض الزراعية كنز كبير قوي خلوا بالكم منها”.

الدولة تعمل على تجهيز 450 ألف فدان فى سيناء

وتابع “السيسي” خلال زيارته للبحيرة، اليوم الأربعاء، أن الدولة تعمل على تجهيز 450 ألف فدان فى سيناء، لأنه من الأهمية أن تطال التنميو كل مكان، وعدم نسيان أى مكان خارج دائرة الاهتمام والتنمية.

وأضاف: “اتعملت محطة بحر البقر بتدي 5.7 مليون متر لصالح الكلام ده.. والمياه دي كانت بتترمى في بحيرة المنزلة، وأخدنا جزء من مياه الصرف الزراعي ودخلناها شرق القنال، واتعملت محطة معالجة بـ 5.7 مليون متر مياه”.

مليون متر في اليوم كانت بتترمي في بحيرة التمساح

وواصل: "نفس الكلام في المحسمة مليون متر في اليوم كانت بتترمي في بحيرة التمساح، كان ممكن تتعالج نتخلص من السماد والكيماوي الموجود فيها وتبقا نسبة الملوحة أعلى شوية من المياه الطبيعية، بيتعمل حاجة أن احنا بناخد المياه عكس الاتجاه".

وتابع: “مشروع كبير جدا في مستقبل مصر علشان 2 مليون فدان، لازم تروحوا تبصوا على الحاجات دي بين محطات الرفع، ترع مواسير أو خرسانة توصل المياه، والمسافة 140 كيلو لغاية محطة الحمام بتعمل 7.5 مليون مترفي اليوم، يعتبر بمثابة نهر جديد”.

وأكمل، قائلًا: “المياه دى كانت بتترمى فى المكس، وعلشان توصل المياه وتعملها معالجة وتعمل 15 محطة رفع لزراعة 2 مليون فدان، وتكلفة الفدان تصل إلى 300 ألف جنيه، يعنى 300 مليار للمليون فدان فقط”.

واختتم حديثه، قائلًا: "فى توشكى وشرق العوينات 900 ألف فدان بيتعمل فيهم محطات رفع وترع، اللى هيحاسب على الكلام ده وشايفه واحد بس هو ربنا مش حد تاني".