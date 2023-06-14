21 حزبًا ومنظمة مجتمع مدني في مالي يدعون لاجتماع اعتراضًا على الدستور الجديد

تستعد رابطة الأئمة والعلماء الماليين من أجل التضامن الإسلامي في دولة مالي، لعقد إجتماع ضخم، الجمعة المقبل، للتصويت ضد مسودة الدستور الجديد.

جبهة ضد الاستفتاء

أطلق واحد وعشرون حزبًا سياسيًا ومنظمة مجتمع مدني في مالي، اليوم الأربعاء، في باماكو ، حركة تسمى "جبهة ضد الاستفتاء" ، احتجاجًا على مشروع الدستور الجديد الذي سيقدم الأحد 18 يونيو 2023، إلى استشارة الاستفتاء.

وتتكون الحركة من تنسيق حزب كودم "التقارب من أجل تنمية مالي"، وتحالف من أجل التضامن، وتنسيق المنظمات المشاركة في نداء لإنقاذ الدولة، تقارب القوي الوطنية.

المتحدث باسم الجبهة ضد الاستفتاء

قال عيسى كاو جيم، المتحدث باسم الجبهة، إن الهدف من تدشين الحركة توعية المواطنين الدستور الساري والميثاق الانتقالي انتهكا، ومناشدة الشعب للخروج إلي الشوارع اعتراضًا علي الاستفتاء من خلال إظهار مسودة الدستور الجديد " ليست الحل ولا تحل أيا من مشاكل البلاد".

من جانبه أضاف الحسن أبا، الأمين العام لتقارب التنمية في كودم، أننا نوعي الشعب ولكن لا نعطي تفويض، حق لأي شخص للذهاب إلي اعتماد الدستور الجديد، الأمر متروك للمواطنين، مشيرًا إلي أن الرئيس والنواب المتخبين لديهم الصلاحية في مراجعة الدستور.

وأوضح أبا، أنه فوجئ من الجميع أقسموا علي الدستور الجديد باحترام الألتزامات الدولية، وبعد مرور 8 أشهر من الانقلاب الثاني، شرعوا في صياغة دستور جديد.

تنسيقية الحركات والجمعيات في مالي

أعلنت تنسيقية الحركات والجمعيات والمتعاطفين مع الإمام محمود ديكو (سماس)، أنها تقدمت بطعنين إلى رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المحكمة العليا.

طالب سماس، من رئيس المحكمة العليا إلغاء المراسيم المتعلقة على التوالي بإنشاء ومهمة وتنظيم وعمل لجنة صياغة الدستور الجديد، وإنشاء لجنة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور، وإلى الرئيس للمحكمة الدستورية ، بإلغاء مرسوم انعقاد الهيئة الانتخابية ، وافتتاح الحملة الانتخابية واختتامها ، بمناسبة الاستفتاء على الدستور.

وقالت الجماعة، إنها مقتنعة بالمبدأ المقدس لفصل السلطات، الذي يهدف إلى فصل الوظائف المختلفة للدولة ، من أجل إبعاد التعسف ومنع التجاوزات المرتبطة بممارسة المهام السيادية.

يقول مسؤولو التنسيق إنهم يعارضون بشدة إجراء الاستفتاء في 18 يونيو 2023 وما زالوا مقتنعين بأن الزخم الذي عرضه وشرعه لتأسيس دولة القانون ، وهو ضمان لدولة قوية ومحترمة ومستقرة ، سيؤتي ثماره.