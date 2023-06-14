"تمر حنة" يختتم لياليه بثقافة ملوي بالمنيا

" تمر حنة" عرض مسرحى اختتمته فرقة قصر ثقافة ملوي، على مسرح مركز شباب ناصر بملوي، ضمن شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

تمر حنة

العدل والثورة على الظلم

دارت أحداث العرض في إطار فنتازيا حول فكرة العدل والثورة على الظلم من خلال تعرض بطلة العرض تمر حنة لمنعها من الغناء وقهر أهل البلد من خلال عاصي الذي يسيطر على القرية بالقوة والبلطجة وقهر الناس حتى تظهر شخصية الغريب وهي شخصية رمزية لفكرة المخلص تجوب البلاد لينشر العدل ويوقظ الضمائر ويحرك مشاعر أهالي القرية للحرية والتخلص من الظلم والقهر، ليصبح العدل فكرة لا تموت حتى بعد اختفاء الغريب وتعود تمر حنة رمز النقاء والحب والخير للغناء.

تمر حنة

العرض تأليف إسماعيل العادلي، إخراج رأفت ميخائيل تصميم ديكور وملابس هلال الشرقاوي، أشعار إكرام بشري، صفوت زكريا، ألحان ياسر سمير، غناء مارتينا رأفت، ياسر سمير، موسيقى تصويرية ومؤثرات يعقوب غالي وعبد الله إسماعيل. وبطولة مرام جمال، ماجد صفوت، هاني سيد، مصطفى فرغل، مينا إسحق، بيتر شوقي، محمود سيد، يوسف أحمد، ربيع محمد، علياء خليل، هالة نسيم.

شهد العرض الختامي أعضاء لجنة التحكيم الناقد د. أحمد خليفة، الناقدة أمل ممدوح، مهندس الديكور مجدي عبد الظاهر، وبحضور د. رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا.

"تمر حنة" قدم بإشراف فرع ثقافة المنيا التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية.