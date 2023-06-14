السيسي للمصريين: ما بقلقش من السوشيال ميديا (شاهد)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حجم الإنفاق الذي كان يهدر بمحافظة القاهرة في الطرق يبلغ 8 مليارات دولار سنويًا.

موضوع الصناعة شغالين فيها جامد دلوقتي

وعقب “السيسي” خلال كلمته في البحيرة، على الاستمرار في العمل الجاد، قائلًا: “لو كان فيه فرصة أكتر من كده هنعمل أكتر من كده، وموضوع الصناعة شغالين فيها جامد دلوقتي لأن فيها فرصة كويسة جدا لحاجتين”.

وتابع: "أول حاجة تشغيل العمالة، والحاجة التانية تزويد الناتج المحلي بشكل كويس، ولو صدرنا نجيب دولار، ولو كفينا مش هنشتري بدولار".

ما بقلقش من السوشيال ميديا

وعقب الرئيس، على ما يتردد على السوشيال ميديا، موضحا: “أنا ما بقلقش من السوشيال ميديا لأن أنا عارف إن السوشيال ميديا عبارة عن دردشة الناس مع بعضها، ودا كان بيحصل الأول على القهوة الناس تقعد مع بعضها تتكلم”.

وواصل: "دلوقتي الناس بتقعد على الفيس تتكلم لكن في النهاية كل واحد فينا في مكان بيشوف اللي بيتعمل، يعني لو حد اتعامل مع مستشفى والخدمة كويسة شاف، ولو حد اتعامل مع مركز طبي جوه قرية ماكنش موجود شاف، ولو الخدمات كانت بتتقدم في مكان والشخص راح مجمع الخدمات للحصول على خدمته شاف".

ووجه الرئيس السيسي، حديثه للأهالي قرية الأبعادية، قائلًا: “اللي بيتولى قلوب العباد رب العباد، وكل واحد بياخد نصيبه، وربنا مهيمن فخليك مع ربنا، هل إحنا كدولة بنجري على قد طاقتنا،لا والله العظيم أكتر من طاقتنا”.