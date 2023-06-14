المشدد 7 سنوات لديلر المخدرات في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة شابً بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها بدائرة مركز الزقازيق.

أحداث القضية رقم 2663 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 768 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، تعود عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم رضا إ إ ع، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 24 يناير الماضي، وبدائرة مركز الزقازيق، قد حاز وأحرز بقصد الاتجار 5 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت 427 جرامًا، وسلاح أبيض (سنجة) للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

من ناحية أخرى، شنت أجهزة الأمن، حملات موسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (300) قضية مخدرات، (140) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (83411) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.