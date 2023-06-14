رصد 300 قضية مخدرات و140 قطعة سلاح

شنت أجهزة الأمن، حملات موسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (300) قضية مخدرات، (140) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (83411) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.



في سياق آخر، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، سائقًا متهمًا بالتعدى على طفلة فى المرج بالسجن 7 سنوات.

سبق أن أحالت النيابة العامة السائق المتهم بالتعدى على تلميذة المرج لمحكمة الجنايات بتهمة التعدى عليها بالقوة رغمًا عنها لكونها طفلة لم تبلغ الـ 18 عاما ومن ذوي الهمم.

تحريات المباحث أكدت أنه خلال توجه طفلة المرج المجني عليها إلى والدها صاحب محل أجهزة إلكترونيات، أخبرته بتعرضها للاعتداء من جارها، الأمر الذي دفعه لاصطحابها والتوجه بها إلى قسم الشرطة، وتحرير محضرا بالواقعة، حمل رقم 13454 لسنة 2022، إداري قسم شرطة المرج.