المنشاوي رئيسًا لمجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين لجامعات الصعيد

أعلنت الجمعية العمومية لصندوق التأمين الخاص لجامعات الصعيد والوجه القبلي، فوز الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بانتخابات رئيس مجلس إدارة الصندوق والذي يضم جامعات الصعيد والوجه القبلي.

شهد الاجتماع حضور الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور برنس ميخائيل غطاس مستشار رئيس الجامعة للشئون المالية، والدكتور دويب صابر المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور أحمد شهير مدير الاستثمار للصناديق الخاصة بالجامعة، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، ومصطفى حسن أمين الجامعة المساعد، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، والقائمين على العمل به.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور أحمد المنشاوي حرص الدولة المصرية على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بصفة عامة، وحرص وزارة التعليم العالي كذلك، على تحسين الوضع المالي والاجتماعي للعاملين بالجامعات المصرية، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، معرباً عن ترحيبه بتلقي أية اقتراحات أو أفكار من شأنها زيادة الموارد المالية للجامعة، ورفع مستوى الدخل لأبنائها، أو تطوير الخدمات المقدمة لهم، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على الصالح العام، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها زيادة سبل الدعم والرعاية المقدمة لأبنائها من السادة أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بالجامعة بكافة القطاعات.

وتضمن الاجتماع عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق خلال 2022 ، وكذلك تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنقضية فى 31/12/2022 ، والتصديق على الحسابات الختامية للصندوق عن السنة المنتهية نفسها.

الموافقة على مخاطبة الخبير الإكتواري للصندوق

وأوضح الدكتور أحمد شهير إنه تم خلال اجتماع الجمعية العمومية ؛ الموافقة على تعيين الدكتور دويب صابر عضواً بمجلس إدارة الصندوق مضيفاً إنه تم خلال الاجتماع ؛ عرض بعض الاقتراحات والمطالب التي لاقت قبولاً وتأييداً من الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والتي تضمنت زيادة الميزة التأمينية للصندوق، وكذلك زيادة القروض الممنوحة لأعضاء الصندوق، و زيادة البند المخصص لتعويضات الكوارث والنكبات، كما تضمنت المقترحات منح قرض بدون فوائد بقسط على (10) شهور، وتغيير مسمى الصندوق؛ ليكون صندوق التأمين الخاص بجامعات أسيوط، وسوهاج، وجنوب الوادي، وأسوان، والأقصر، والوادي الجديد مضيفًا إنه تم الموافقة على مخاطبة الخبير الإكتواري للصندوق بتلك المقترحات والمطالب؛ لدراسة إمكانية تنفيذها.