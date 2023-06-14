90 % من الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، اليوم الأربعاء، الدول المانحة إلى تقديم التزام فوري بالحفاظ على البنى التحتية الحيوية في سوريا.

الصليب الأحمر

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان لها اليوم، إن انهيار الخدمات الأساسية في سوريا ستكون له تداعيات مدمرة على الشعب السوري، محذرة من تداعيات خطيرة في سوريا بسبب الوضع الإنساني.

وأشار الصليب الأحمر، إلى أن هناك 15 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وهناك 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة خفض مساعداتها الغذائية إلى سوريا بأكثر من النصف في ظل نقص التمويل.

ووفقا لما نشرته "يورونيوز"، فإن الأمم المتحدة قررت خفض مساعداتها الغذائية التي كانت تقدمها للأشخاص السوريين الي أكثر من النصف بسبب نقص التمويل.

سوريا

تعاني سوريا، من ويلات الحرب، منذ بدء محاولات الإطاحة ببشار الأسد، وحتى الآن، مما أثر بشكل كبير على البيت السوري من الداخل، وتحولت سوريا إلى بلد طارد لأهله، ومصدرًا لللاجئين في العديد من دول العالم.

وقدمت المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية، لسوريا، لإغاثة شعبها، المغلوب على أمره، لتعلن اليوم الثلاثاء قرارها المفاجئ، بخفض مساعداتها الغذائية، المقدمة لسوريا، بسبب نقص التمويل.

وجاء في بيان برنامج الأغذية العالمي: تجبر أزمة التمويل غير المسبوقة في سوريا برنامج الأغذية العالمي على تخفيض مساعداته لحوالي 2.5 مليون شخص من حوالي 5.5 مليون يعتمدون على المساعدات التي تقدمها الوكالة لاحتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

وأوضحت الأمم المتحدة في بيانها، أن خفض التمويل لسوريا جاء بعد استنفاد جميع الخيارات في ظل الموارد المحدودة للغاية، لذا قرر برنامج الأغذية العالمي إعطاء الأولوية لـ 3 ملايين سوري غير قادرين على البقاء من أسبوع إلى آخر دون مساعدة غذائية بدلًا من مواصلة المساعدة لـ5.5 مليون شخص ونفاد المساعدات الغذائية تمامًا بحلول أكتوبر 2023.

المركز السوري للزلازل يرصد 6 هزات أرضية خلال 24 ساعة

أعلن المركز الوطني السوري للزلازل تسجيل 6 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، اليوم الأربعاء، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة الواحدة و46 دقيقة من صباح اليوم (بتوقيت دمشق) 3 هزات في تركيا تراوحت شداتها ما بين 2.5 و3.1 درجات على مقياس ريختر، وهزتين في لواء إسكندرون أكبرهما بقدر 2.6 درجة، كما تم رصد هزة أرضية في البحر المتوسط بقدر 3.1 درجات على مقياس ريختر.

.